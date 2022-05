Suzuki Rally Cup | Gli iscritti del Rallye Sanremo 2022

Con la Suzuki Rally Cup 2022 eravamo rimasti al primo appuntamento di qualche settimana fa del Rally Il Ciocco, a sua volta inaugurazione del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco: a vincere Matteo Giordano con Manuela Siragusa, che difenderanno il loro risultato questo fine settimana a bordo della Swift Sport Hybrid, vettura che nella successiva tappa del Rallye Sanremo del weekend sarà presente in sette unità su quattordici equipaggi iscritti.

Suzuki Rally Cup: gli altri iscritti al Rallye Sanremo 2022

Oltre al binomio Giordano-Siragusa per il team ASD Alma Racing, nella gara sugli asfalti liguri valida al tempo stesso anche come secondo appuntamento del CIAR ci sarà anche Roberto Pellé, in coppia con Luca Franceschini sulla Swift Hybrid per Destra 4 e già secondi al Ciocco, e Giorgio Fichera con Ronny Celli, anch’essi sulla ibrida (per Meteco Corse), a loro volta terzi nella precedente tappa della Suzuki Rally Cup 2022.

Iani in cerca di riscatto

Inoltre saranno della partita l’attuale leader tra le Racing Start Stefano Martinelli, sulla Swift RSTB 1.0 di Novara Corse condivisa con Fabio Menchini, Massimiliano e Marco Milivinti per Nico Racing (attuali dominatori della categoria Under del Suzuki Rally Cup), Danilo Costantino con Alessandro Parodi per Meteco Corse, Lorenzo Olivieri con Gian Marco Romano, Cristian Mantoet con Roberto Simioni e, tornando alle Hybrid, Marcello Sterpone con Nicolò Barla, Gianandrea Gherardi con Mattea Modenini, Alessandro Forneris con Luigi Cavagnetto e Igor Iani, vicecampione Suzuki Rally Cup 2021 ma sfortunato al Ciocco dove si è dovuto ritirare, con Nicola Puliani (per il team Turbomark). Infine citiamo anche Sergio Denaro con Enzo Colombaro e Tiziano Fioravanti con Marco Saresini.