smart EQ fortwo e-cup | Liuzzi al via della gara di Imola con Barbuscia

Sarà lo storico circuito di Imola il palcoscenico dell’esordio di Vitantonio Liuzzi nella smart EQ fortwo e-cup, con il team Barbuscia. Il terzo round della stagione, inoltre, segnerà la prima volta in assoluto della serie 100% green sul tracciato bolognese, campionato voluto da Mercedes-Benz Italia con il supporto di Enel X e Laufenn.

Liuzzi: dalla Formula 1 all’elettrico

Pilota Red Bull e Toro Rosso, per poi approdare anche in Force India e HRT, Liuzzi è stato ottimo protagonista del Circus Formula 1 tra il 2005 e il 2011, dove è entrato da Campione del Mondo di F3000. Dopo la F1, Liuzzi è stato uno dei principali title contender della International Superstars Series a bordo di una potentissima Mercedes-AMG C63, per poi sposare la causa elettrica partecipando alla stagione 2014-2015 della Formula E. Originario di Locorotondo, in Puglia, Tonio è ormai il simbolo dell’Abruzzo e di Pescara nel mondo del motorsport: «Prima di ogni cosa voglio ringraziare Barbuscia per questa meravigliosa opportunità che mi ha voluto regalare. Sono legato a loro da un’amicizia di lunga data e mi rende orgoglioso poter rappresentare e difendere i colori di un’azienda leader del mio territorio e molto importante a livello nazionale» ha commentato Liuzzi, che scoprirà la smart e-cup solo nelle libere di Imola. «Ho conosciuto il motorsport 100% elettrico con la Formula E, la massima espressione di questo tipo di corse. La smart e-cup è agli antipodi, è il primo passo per questo tipo di competizioni, li dove tutto nasce. È altrettanto importante e strategica. Sono molto curioso di vedere com’è e come si comporta la vettura. Ho visto dal vivo le gare di Vallelunga, mi sono divertito tantissimo. Le gare sono toste, decisamente avvincenti e nessuno regala nulla. Non vedo l’ora di guidare la mia Barbuscia in pista!»

Esordio a Imola questo weekend

«Siamo orgogliosi di avere Vitantonio Liuzzi come nostro pilota per l’avvincente smart e-cup» dice Francesco Barbuscia, patron della concessionaria che lo scorso anno ha festeggiato un secolo di attività nel settore automotive. «Non a caso, in uno dei circuiti più importanti d’Italia, Imola, il nostro Tonio sceglie di gareggiare confrontandosi con la sempre più seguita realtà del mondo elettrico. Con Tonio ci unisce una grande amicizia e anche l’orgoglio di appartenere ad un territorio che negli anni ci ha visto entrambi protagonisti di storie di successo: i nostri 100 anni e la sua incredibile carriera. Vi aspettiamo ad Imola… Ne vedremo delle belle!».

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup