smart EQ fortwo e-cup | Capra e Venus continuano il loro sodalizio: al via anche della stagione 2021

Continua il sodalizio tra Piergiorgio Capra e il team Venus nel Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Con ben tre stagioni alle spalle, due vittorie e diversi podi ottenuti, Capra continuerà la sua avventura a bordo della smart EQ fortwo e-cup anche nella stagione 2021.

Capra: “Un 2020 sfortunato, voglio rifarmi!”

È uno dei rapporti più longevi del campionato quello tra il team Venus e Capra, nato nella stagione inaugurale 2018 e proseguito fino ai giorni nostri con ottimi risultati. Venus e Capra quest’anno scenderanno in pista con un’esclusiva livrea disegnata da Slopline, marchio di abbigliamento sportivo da sempre attento al rispetto della natura. Un connubio tutto green per il campionato italiano 100% elettrico. «Sono davvero emozionato, essere confermato per il quarto anno consecutivo davvero non me lo aspettavo. Con Venus abbiamo lavorato bene insieme in queste stagioni, togliendoci tante soddisfazioni in un contesto decisamente di alto livello come quello della smart e-cup. E che, soprattutto, continua a crescere» ha commentato Capra, terzo nel 2018 e con all’attivo due sonanti successi nel 2019. «Lo scorso anno siamo stati un po’ sfortunati, voglio rifarmi. Grazie agli amici di Venus ormai sono milanese d’adozione, il roman-milanese mi chiamano. A 49 anni sono carico e deciso a portare un bel risultato alle mie…due città!».

“Felicissimi di avere Capra anche quest’anno”

«Per noi, così come per il nostro partner Slopline, sport e ambiente rappresentano un binomio indissolubile. La grande forza della smart e-cup è proprio questo: poter unire il fascino e le emozioni del motorsport al rispetto dell’ambiente con competizioni vive, vere ma a impatto zero. Lo sport rappresenta un modo attivo di vivere la natura e con la gamma smart stradale 100% elettrica il rispetto per l’ambiente e le nostre città è ai massimi livelli» ha commentato Massimo Fossati, direttore vendite smart di Venus. «Piergiorgio è il testimonial migliore per dimostrare come elettrico e divertimento siano ormai sinonimi in pista e fuori, siamo felicissimi di averlo con noi anche quest’anno».

