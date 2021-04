Sahara Racing Cup, in corso l’avventura off road in Tunisia supportata da MaFra [VIDEO]

In quel della Tunisia si sta svolgendo la Sahara Racing Cup 2021, “gara atipica sperimentale di lunga distanza”, come viene indicata sul sito ufficiale, con protagonisti i mezzi 4×4. In pratica una specie di rally raid con intenti più ludici e benefici (con il supporto ad Onlus locali ed italiane) che meramente competitivi, e con una enfasi ovviamente sulle capacità di orientamento dei partecipanti. Il tutto sponsorizzato dall’azienda lombarda MaFra, specializzata in prodotti per la cura dell’auto.

Mattioli e Pensotti in gara sulla Fiat Panda 4×4

E non a caso partecipa anche un equipaggio che abbiamo conosciuto in altre competizioni rally, ovvero l’amministratore delegato di MaFra Marco Mattioli guidato dall’imprescindibile Mario Pensotti, impegnati con la Fiat Panda 4×4 prima serie nella corsa off road che si svolge sui tracciati sabbiosi e sterrati nella zona di Douz, teatro tra l’altro ad ottobre dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country, in ponte con Roma.

Il programma della Sahara Racing Cup 2021

Sulle dune tunisine gli equipaggi stanno affrontando attualmente il terzultimo giorno della manifestazione, partita lo scorso 25 aprile e con un programma di circa 200 km giornalieri da affrontare sulle dune e sugli sterrati tunisini. Il tutto ovviamente rispettando le procedure di sicurezza sanitaria e con tamponi cadenzati; l’evento si concluderà il primo maggio, quando in serata la carovana dell’evento organizzato da Federico Didoné si imbarcherà alla volta dell’Italia (l’arrivo è previsto nella prima mattina del 3 maggio). Ma intanto vediamo qualche immagine dalla seconda giornata di ieri, con un video caricato dai profili social di MaFra e visibile in testa.



Crediti Immagine di Copertina e Video: MaFra S.p.A