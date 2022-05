Rally Italia Sardegna, Sami Pajari approda nel WRC2 con la Skoda Rally2 di Toksport

Sami Pajari sta affrontando quest’anno una nuova stagione nello Junior WRC dopo averlo vinto lo scorso anno, nonostante avrebbe potuto ritagliarsi un proprio spazio con una vettura Rally2 nel WRC come premio offerto da M-Sport (che fornisce le Ford Fiesta al Mondiale Under) per i conquistatori del campionato. Questo perché nel 2021 si correva con la Fiesta a trazione anteriore, mentre quest’anno lo JWRC è dedicato esclusivamente alle nuove Rally3, sempre le Ford di M-Sport, a quattro ruote motrici e più agevoli ed economiche rispetto alle superiori Rally2.

Pajari per la prima volta nel WRC con una Rally2

Eppure, nonostante questo pragmatismo, Pajari sta per correre comunque con una vettura della classe un tempo nota come R5, in occasione del Rally Italia Sardegna di inizio giugno. Il finlandese guiderà infatti una Skoda Fabia Rally2 Evo di Toksport WRT, in corsa nel WRC2: si tratterà della sua seconda volta in carriera con una vettura di questo genere, dopo aver corso con una Fiesta R5 al Riihimäki-Ralli di quest’anno (non di livello mondiale, perciò). Probabilmente potrebbero esserci altre uscite nel WRC2 2022, ma al momento non si hanno conferme (mentre resta in piedi il programma nello Junior WRC, dove è attualmente quinto, e WRC3).

“Non ho fissato obiettivi, se non quello di imparare”

«[Il Rally Italia Sardegna] è un grande rally che correrò su un’auto potente, non vedo l’ora del mio primo evento con una Rally2 a livello di campionato del mondo. Non ho fissato obiettivi prestazionali per la gara, ma ovviamente mi piacerebbe veder crescere il mio ritmo e l’esperienza durante la competizione e spero di passare dei bei momenti», ha commentato Pajari.

Crediti Immagine di Copertina: Twitter Sami Pajari