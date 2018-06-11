Porsche 919 Evo, battuto il record al Nürburgring Nordschleife? [VIDEO]

Porsche ha stabilito un nuovo riferimento cronometrico sul Nürburgring Nordschleife, uno dei tracciati più complessi del panorama automobilistico internazionale. La casa di Stoccarda, che da mesi aveva manifestato l’intenzione di superare il primato storico sul giro, ha impiegato la 919 Evo per tentare l’impresa sull’Inferno Verde.

Il 29 maggio 1983, durante le qualifiche della 1000 km del Nürburgring, valida per il Campionato Mondiale Endurance, Stefan Bellof realizzò il tempo di 6’11”13 al volante della Porsche 956, un primato rimasto imbattuto per trentacinque anni. La 919 Evo, affidata a Timo Bernhard, ha superato tale limite scendendo sotto la barriera dei sei minuti. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, diverse fonti riportano un tempo di 5’11”, un risultato che segna un cambio di passo epocale per la categoria. La vettura aveva già dimostrato le proprie prestazioni a Spa-Francorchamps, dove aveva migliorato di un secondo il tempo registrato da Lewis Hamilton su una monoposto di Formula 1.

La 919 Evo presenta specifiche tecniche di rilievo: il peso è stato ridotto a 849 chilogrammi, mentre il gruppo propulsore ibrido, composto da un motore V4 da due litri, eroga 710 cavalli, ai quali si aggiungono 433 cavalli derivanti dall’unità elettrica. L’aerodinamica, inoltre, garantisce un incremento della deportanza del 53% rispetto alla configurazione standard, confermando la competitività della vettura sul circuito tedesco.

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