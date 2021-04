Pikes Peak | Bentley al via con una Continental GT3 modificata e con biocarburante

Ci sarà una versione modificata della Bentley Continental GT3 alla Pikes Peak International Hill Climb 2021. Il Costruttore britannico ha annunciato ieri il progetto che vedrà la vettura al via della mitica cronoscalata americana, alimentata da un biocarburante e guidata da Rhys Millen.

Un nuovo “mostro” di Bentley per la Pikes Peak

La Bentley Continental GT3, ormai dismessa ufficialmente dall’Intercontinental GT Challenge, sarà modificata pesantemente in collaborazione con FastR e gareggerà nella divisione Time Attack 1, ricevendo l’assistenza anche da parte di K-PAX Racing e, sul lato tecnico, anche di M-Sport. L’auto verrà alimentata da un combustibile rinnovabile, la cui miscela è attualmente sotto fase di test. Il tutto rientra nel programma “Beyond100” di Bentley, che punta a collocarsi come uno dei principali marchi sostenibili al mondo. Il pilota designato è Millen, già tre volte vincitore della Pikes Peak in passato. Da subito si possono notare le modifiche all’aerodinamica, incluso il grosso spoiler posteriore. Diversi ritocchi anche al motore V8 da 4.0 litri, con aggiornamenti quali i scarichi laterali e le prese d’aria di raffreddamento al posto dei finestrini posteriori.

“Combustibili rinnovabili come futuro del motorsport”

«Siamo lieti di tornare alla Pikes Peak per la terza volta, ora con combustibili rinnovabili, come progetto di lancio per un altro nuovo elemento del nostro programma “Beyond100”», ha affermato Matthias Rabe, membro del CdA di Bentley. «I nostri ingegneri motoristici stanno già ricercando sia i biocarburanti sia gli e-fuel per i nostri clienti, insieme al nostro programma di elettrificazione, con degli step intermedi per l’adozione di combustibili rinnovabili nello stabilimento di Crewe e per la nostra flotta aziendale. Nel frattempo, la Continental GT3 Pikes Peak dimostrerà che i combustibili rinnovabili possono consentire al motorsport di andare avanti in modo responsabile, e si spera che centri il terzo e ultimo record della nostra Triple Crown».

Copyright foto: Bentley