Peugeot Competition | Rallye Sanremo 2022, la spunta Farina e si prende la testa della classifica

Prima vittoria di categoria in questo 2022 per Fabio Farina e Gabriele Zanni, equipaggio in corsa nel Peugeot Competition 208 Rally Cup Top con la 208 Rally4. In occasione del secondo appuntamento stagionale, il Rallye Sanremo disputato lo scorso fine settimana e valido contestualmente come secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, l’equipaggio ha avuto la meglio in una gara dagli esiti imprevedibili, anche per il meteo incerto che ha condizionato la seconda e decisiva giornata.

Peugeot 208 Rally Cup Top, Bottarelli leader della prima giornata a Sanremo

Tra le quindici vetture della casa del Leone Due Ruote Motrici ha svettato inizialmente quella appartenente a Luca Bottarelli e Walter Pasini, con alle proprie calcagna Stefano Santero con Mirko Pelgantini, spinti entrambi sino a pochi decimi di distanza dalla coppia di testa. Ma dalla PS4 le cose sono cambiate, con questi ultimi costretti al ritiro momentaneo e Chistian Tiramani ed Enrico Bracchi a raccogliere il testimone di inseguitori di Bottarelli, ma con quasi un minuto e mezzo di ritardo.

Di conseguenza per il giovane pilota bresciano spettava giusto il controllo della gara nella seconda giornata, amministrando il vantaggio verso la vittoria finale. Ma nei rally, come in tanti sport, non ci sono certezze incrollabili sino a quando la competizione non è finita, ed ecco quindi che Bottarelli dopo due prove della tappa di sabato ha dovuto sventolare bandiera bianca, ritirandosi nella PS8 dopo aver sbattuto.

Il duello tra Tiramani e Farina

Tiramani eredita così la testa della corsa, seguito a meno di trenta secondi da Farina; quest’ultimo nella PS10 accorcia drasticamente il suo svantaggio ad un solo secondo giacché il rivale paga le difficoltà sugli asfalti bagnati dalla grandine delle ultime prove speciali. Infine, Farina nella decisiva PS11 assesta il colpo da ko a Tiramani, battendolo per la supremazia del 208 Rally Cup Top al Sanremo e vincendo con 1,6 secondi sul rivale, oltre a prendersi la vetta della classifica del monomarca Peugeot.

Più attardato il resto dei trofeisti, con Emanuele Fiore terzo a tre minuti e 54 secondi di ritardo e Nicola Cazzaro quarto a quasi quattro minuti. Da segnalare inoltre la presenza dell’elettrica Peugeot e-208 di serie in veste di apripista poco prima della PS1 di apertura del Rallye Sanremo.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022, classifica dopo il Rallye Sanremo

1. Farina 30 punti,

2. Tiramani 24,

3. Santero 19,

4. Fiore 14,

5. Bottarelli 12,

6. Cazzaro 11,

7. Giovanella 2.