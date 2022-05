Peugeot Competition | Raceday Terra 2021-2022, vincono Geronimo e Francesca Nerobutto

Va a Geronimo e Francesca Nerobutto il trionfo finale nel Peugeot Competition Raceday Terra, uno dei quattro trofei monomarca della casa del Leone in Italia, in questo caso legato al Raceday Rally Terra. Una serie che si disputa a cavallo di due stagioni, iniziata lo scorso ottobre al Rally delle Marche e conclusosi nel fine settimana del 9-10 aprile al Rally di Foligno.

I rally, una questione di famiglia per i Nerobutto

La gara a livello assoluto è stata vinta da Francesco Fanari e Cristina Caldart su Skoda Fabia Rally2 Evo, mentre sul fronte del Peugeot Raceday Terra ad avere la meglio è stato il giovanissimo Geronimo Ermanno Nerobutto, appena dicianovenne, a bordo della 208 Rally4 condivisa con la fratella Francesca nelle vesti di navigatrice. Il rally è una questione di famiglia, non solo per i due fratelli ma per il resto dei consanguinei Nerobutto, dal decano Tiziano allo zio Francesco (che ha corso anch’egli nel monomarca Peugeot, sulla 208 R2B), passando per i cugini Alessandro e Matteo: tutti impegnati nelle competizioni rallistiche nazionali.

Geronimo porta un altro trofeo in famiglia, con un successo partito con il primo posto di classe al Rally delle Marche per poi posizionarsi secondo (sempre di categoria e di monomarca) al Prealpi Master Show dello scorso dicembre. Poi nel 2022 il terzo posto di classe al Valle del Tevere ed infine il successo coronato al Foligno, con tanto di primo posto e titolo nel Raggruppamento D del Raceday Rally Terra.

Fabio Battilani, suo diretto avversario, si classifica secondo nel Trofeo Peugeot, seguito dal 23enne Leonardo Pierulivo, fermatosi in classifica a soli tre punti dalla piazza d’onore.

Peugeot Competition Raceday Terra 2021-2022, classifica finale

1. Geronimo Ermanno Nerobutto (PEUGEOT 208 Rally 4) 50 punti,

2. Fabio Battilani (PEUGEOT 208 rally 4) 37,

3. Leonardo Pierulivo (PEUGEOT 208 R2B) 34,

4. Gianluca Tavelli (PEUGEOT 208 R2B) 18,

5. Davide Selvestrel (PEUGEOT 208 R2B) 8.