Peugeot Competition | 208 Rally Cup Top, Mirco Straffi rimette tutto in discussione al 1000 Miglia

Mirco Straffi si porta a casa il successo al terzultimo appuntamento del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top, andato in scena lo scorso fine settimana al Rally 1000 Miglia. Ed il già vincitore della versione Pro 2019 del trofeo Peugeot ha spiazzato gli avversari, entrando anch’egli nella sempre più ristretta contesa per il titolo del monomarca.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top, il podio del 1000 Miglia

Il pilota a bordo della 208 Rally4 assieme a Marco Nesti ha fatto il pieno sugli asfalti bresciani, vincendo inoltre nella categoria delle Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Rally e svettando nella classe R2C, oltre a prendersi il primato anche nella Power Stage di apertura. Un successo per Straffi arrivato con 35,8 secondi di vantaggio sul secondo classificato del Peugeot Rally Top Nicola Cazzaro, assieme a Giovanni Brunaporto, staccando a loro volta di 21 secondi il fresco campione del Peugeot Competition Raceday Terra 2020-2021 Jacopo Trevisani, in coppia con Andrea Marchesini.

Farina resta leader del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2021

Sotto questo podio tutto 208 Rally4 si posiziona poi Fabio Farina, che sulla 208 R2 condivisa con Massimo Bizzocchi conclude quarto a un minuto e venti da Straffi. Due buone notizie però per il trentino: questo risultato potrà essere scartato dal rendiconto finale dei suoi punteggi stagionali, avendo già raggiunto quota quattro risultati utili, ed inoltre resta sempre leader della classifica del 208 Rally Cup Top, seguito a cinque lunghezze di distanza da Christopher Lucchesi Jr, costretto al ritiro nella PS5 del 1000 Miglia dopo essere arrivato a 6,2 secondi da Straffi. Quest’ultimo si inserisce prepotentemente nella lotta per il titolo volando al quarto posto con 35 punti (erano 12 prima della gara di Montichiari), dietro a Cazzaro, a quota 47. Il Peugeot Competition 208 Rally Cup Top va ora verso i due ultimi appuntamenti di questo 2021, il Due Valli ed il Liburna Terra, che mettono in palio in totale 51 punti che possono generare nuovi equilibri tra gli attuali migliori quattro del monomarca.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2021, classifica aggiornata

1. Farina 68 punti,

2. Lucchesi 63;

3. Cazzaro 47,

4. Straffi 35,

5. Santini 16,

6. Trevisani 15,

7. Bondioni 14.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot