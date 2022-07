Peugeot Competition | 208 Rally Cup Top, Roma Capitale: un altro successo per Farina

Seconda vittoria di fila nel Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022 per Fabio Farina, che ha conquistato il Rally di Roma Capitale nella validità del monomarca.

Il Roma Capitale dei trofeisti Peugeot

Sulla 208 Rally4 di Pintarally Motorsport e con al fianco alle note per la prima volta quest’anno Daniel Pozzi al posto dell’abituale Gabriele Zanni (che invece ha fatto da navigatore a Giorgio Cogni nella stessa gara, impegnati però nella validità europea dell’ERC4 con la Renault Clio Rally5), il giovane pilota trentino ha battuto Nicola Cazzaro, inizialmente in testa per poi perdere per due secondi la vetta nella penultima prova della giornata di sabato. In quella decisiva di domenica Farina ha allargato via via il divario per andare a vincere con 14,5 secondi di vantaggio sul rivale guidato alle note da Giovanni Brunaporto. Terzo posto per Christian Tiramani e Edoardo Brevolli, con un ritardo di un minuto e 43 secondi.

Il punto sulla classifica del Peugeot 208 Rally Cup Top 2022

Assente nel caldissimo appuntamento del Roma Capitale l’altro trofeista Stefano Santero, e così Farina ha iniziato a prendere un po’ il largo in testa alla classifica del 208 Rally Cup Top quando mancano due gare alla fine della stagione. Il trentino ha 22 punti di vantaggio su Tiramani, che a sua volta svetta negli Under 23, mentre al terzo è salito Cazzaro: tutti e tre possono già scartare un risultato visto che ne servono quattro (dei migliori) per confermare i punteggi ed essere in lizza per il titolo.

1. Farina 72 punti,

2. Tiramani 50;

3. Cazzaro 41;

4. Santero 39,

5. Fiore 30,

6. Giovanella 14,

7. Bottarelli 12.