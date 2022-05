Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2022, Straffi vince al Trofeo Maremma

Con l’International Rally Cup Pirelli che si è aperto lo scorso fine settimana dal Trofeo Maremma è partita anche l’edizione 2022 del Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro, uno dei quattro monomarca della casa del Leone abbinato alle nostrane competizioni rallistiche, ed in questo caso ai quattro round dell’IRCup.

Mirco Straffi vince tra le 208 Rally4

Un pilota che ha già scritto il proprio nome nell’albo d’oro del trofeo, vincendolo nel 2019, si è portato a casa la prima vittoria della stagione con la 208 Rally4 di Millenium Sport Promotion, condivisa con il navigatore Jary Cavaciocchi: parliamo di Mirco Straffi, quattordicesimo assoluto e primo nella classe Rally4, ben figurando nel raggruppamento Prestige delle Due Ruote Motrici. Inoltre l’empolese ha ottenuto pure cinque punti bonus extra grazie al miglior tempo ottenuto nella Power Stage.

Secondo posto tra le Rally4 per Lorenzo Grani e Giulia Corsellini, anch’essi sulla Peugeot 208 con 13 secondi di ritardo, mentre il terzo è andato a Davide Gatti e Maurizio Barone, indietro di un minuto ma secondi nel 208 Rally Cup Pro dove erano iscritti alla pari di Straffi. Sfortuna invece per Riccardo Tondina, vincitore del monomarca abbinato all’IRCup edizione 2021 per la classe R2B: il pilota passato alla 208 Rally4 si è dovuto ritirare infatti nella PS5.

Silvestri primo tra le Peugeot 208 R2B

Per quanto riguarda il raggruppamento Sport del Due Ruote Motrici R2B, la vittoria è andata a Daniele Silvestri sulla 208 R2B, con 9,4 secondi su Gabriel Di Pietro, comunque primo tra gli Under 25. Terzo Giuseppe Frattalemi. In totale al Trofeo Maremma hanno corso ben 35 Peugeot 208, 15 delle quali nella più recente versione Rally4.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2022, classifiche dopo il Trofeo Maremma

-2RM Prestige (Rally 4): 1. Straffi 55 punti, 2. Grani 35, 3. Gatti 28, 4. Ceccaldi 21, 5. Oriella 19, 6. Dal Ben 17, 7. Settembrini 15, 8. Cecchini 4.

-2RM Sport (R2B): 1. Silvestri 55 punti, 2. Di Pietro 43, 3. Frattalemi 35, 4. Cianfanelli 31, 5. Carrara 28, 6. Crudo 16, 7. Leonardi 21, 8. Gualandi 19, 9. Lusso 17, 10. Tomassini 15, 11. Bormolini 11, 12. Cocino 9.