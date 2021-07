Peugeot Competition 2021, gli iscritti superano quota 100

Arrivati ad oltre metà stagione, per i trofei Peugeot Competition rally di questo 2021 è il momento di fare il punto sulla partecipazione ai quattro monomarca di quest’anno, ovvero il Peugeot 208 Rally Cup Top, il 208 Rally Cup Pro, il Regional Rally Club ed il Raceday Terra.

101 gli iscritti totali al programma Peugeot Competition 2021

Dalla casa del Leone arriva l’annuncio che globalmente le iscrizioni alle varie incarnazioni del trofeo, giunto alla 42esima edizione di fila, sono arrivate a 101 adesioni tra giovani rampanti, rallisti di esperienza e gentlemen driver (le regioni più rappresentate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia), distribuiti nella quattro competizioni sparse a loro volta su circa ottanta gare rally che si svolgono nel nostro territorio nazionale.

Il punto sulla stagione del Peugeot Competition 2021

In particolare, ricordiamo che il 208 Rally Cup Top è legato a dei selezionati appuntamenti del Campionato Italiano Rally Sparco, e in cui al momento la leadership è nelle mani di Christopher Lucchesi Jr (nella classe R2C e a bordo della 208 Rally4): la serie ha concluso la sua prima fase, con la seconda che si aprirà dal Rally di Roma Capitale di questo mese e che riunirà le classifiche di classe R2C e R2B (in quest’ultima svetta Fabio Farina).

La controparte Pro si disputa invece nei round dell’International Rally Cup Pirelli, con soli due appuntamenti al termine della stagione: anche in questo caso abbiamo due classifiche separate, quella R2B Aspirate con Alessandro Zorra in vetta, e quella invece aggregata R3C-R3T-S16-R2C-A7-R2BT, dove corrono in pratica le 208 Rally4, con Fabrizio Giovanella attuale leader.

Infine, il Rally Regional Club si sta sviluppando lungo i vari round delle Coppe Rally di Zona, mentre il Raceday Terra si chiuderà al Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, terzultimo appuntamento del CIRT 2021 in programma ad agosto, e con il monomarca Peugeot su sterrato che vede al momento guidare la classifica Jacopo Trevisani.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot