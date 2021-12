Un anno di Peugeot 208 Rally4: il bilancio 2021 tra campionati nazionali ed internazionali

La stagione 2021 si è conclusa ed è tempo di bilanci anche per Peugeot e per la sua avanguardia nelle competizioni rallistiche, ovvero la 208 Rally4. Vettura di recente produzione, erede della precedente R2 ma già rodata tra le varie competizioni nazionali ed internazionali, sia su asfalto che su terra.

I risultati della Peugeot 208 Rally4 nei campionati nazionali

La creatura del Peugeot Sport Customer Racing ha ottenuto anche una serie di successi, come la vittoria nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici con i fratelli Nucita (e si tratta dell’ennesimo successo per la casa del Leone in questa serie, almeno dalla stagione 2017), sia nella classifica Piloti che in quella Costruttori; stesso risultato ottenuto in Belgio, nella classe RC4, con Thibaud Mazuin, in Portogallo – sempre nel Nazionale Due Ruote Motrici – con Carlos Fernandes e in Francia, e qui parliamo del titolo di categoria Femminile, per la rookie Sarah Rumeau.

La 208 Rally4 si è distinta inoltre nel 208 Rally Cup in Francia, dove si è laureato campione Hugo Margaillan conquistando così di diritto la possibilità di disputare alcuni appuntamenti del Campionato Francese Rally 2022 con la C3 Rally2, e poi nelle altre Coppe in Ungheria (vittoria finale di Bendeguz Hangodi), Repubblica Ceca (affermazione di Dominik Broz), a cui si sono aggiunti i risultati del belga Gino Bux nella Belux Cup e di Alejandro Cachon nella Iberica Cup, format che si svolge tra Spagna e Portogallo su una varierà di superfici di gara.

I risultati nell’ERC e nel WRC

Sul fronte delle serie internazionali, Josep Bassas ha ottenuto tre successi tra le Due Ruote Motrici nell’ERC3, mentre nel WRC ricordiamo la vittoria nella classe RC4 di Nicolas Latil al Rallye di Monte Carlo che ha aperto la stagione 2021, e di Gian Battista Conti al Rally Italia Sardegna, sempre con la 208 Rally4 e sempre nella classe di riferimento. La vettura inoltre si è distinta anche fuori dai confini europei, venendo consegnata ai clienti in Cile, Messico e Peru in oltre venti esemplari.

“La 208 Rally4 si è affermata rapidamente. Peugeot è riuscita a soddisfare le richieste dei clienti”

«La 208 Rally4 è il risultato della vasta esperienza di Peugeot Sport nei rally», ha commentato il direttore di Peugeot Sport François Wales. «Nonostante una crisi sanitaria globale che ha colpito profondamente il motorsport, i nostri team sono riusciti a sviluppare e consegnare la nostra auto più venduta in Francia, nel resto d’Europa e in America Latina. Con iscrizioni in più di 370 rally in tutto il mondo nel 2021, la 208 Rally4 è stata un successo senza riserve. Guidando campioni delle due ruote motrici in vari Paesi e vincitori di classe in numerosi eventi internazionali, la 208 Rally4 ha costantemente dimostrato la sua affidabilità su tutte le superfici con un alto livello di prestazioni che le ha permesso di posizionarsi tra le prime vetture. Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con tutti i piloti che hanno avuto successo quest’anno, siano essi giovani talenti, concorrenti più esperti o gentlemen driver».

Il Peugeot Racing Shop Manager Mayeul Tyl ha aggiunto: «La 208 Rally4 si è affermata molto rapidamente come la principale vettura Rally4 in quello che è un mercato molto competitivo, contro alcuni dei principali attori, con una quota di mercato di quasi il 70%. Sono sinceramente molto orgoglioso di vedere i nostri piloti riscuotere notevoli successi nei vari campionati in cui hanno gareggiato, qui in Europa e nel resto del mondo. Nonostante la grave interruzione causata dalla crisi globale, i team di Peugeot Racing Shop sono riusciti a soddisfare tutte le richieste dei piloti e dei team, mantenere i loro impegni e garantire che le consegne potessero aver luogo. Hanno quindi permesso ai piloti di mettere a segno delle grandi prestazioni quest’anno con la 208 Rally4».

Crediti Immagine di Copertina: Peugeot