NLS | La Porsche di Manthey Racing vince il secondo round con Christensen-Estre-Kern

Nonostante una penalità, la Porsche 911 GT3 R #911 di Manthey Racing ottiene la vittoria nel secondo appuntamento (il primo regolarmente disputato) della Nürburgring Langstrecken Serie 2021. Michael Christensen, Kevin Estre e Lars Kern emergono nel finale della gara di quattro ore al Nordschleife.

Il recap del secondo round: Manthey Racing tra azzardi e penalità

Una partenza coraggiosissima per Estre che, al primissimo giro, ha passato la Porsche #31 di Frikadelli Racing che partiva in pole position con una manovra ad alta velocità e parzialmente passando sull’erba. Il francese ha quindi allungato su Fred Makowiecki ma, lasciato il volante a Kern, quest’ultimo è riuscito a tornare sugli scarichi dei leader per poi prendere di nuovo il comando alla seconda ora. Uno stop-and-go per non aver rispettato il tempo minimo alla sosta ha spedito indietro Christensen (in quel momento al volante della #911) e ha iniziato a battagliare con le Audi R8 LMS Evo GT3 di Phoenix Racing che, invece, avevano optato per una strategia diversa. Un pit-stop veloce nel finale ha invece premiato proprio Manthey Racing, che ha concluso sul traguardo con 16”771 di vantaggio su Frikadelli Racing Team. Le due Audi di Phoenix hanno concluso terza e quarta, rispettivamente con la #11 davanti alla #5. In top-5 entra invece la Porsche #18 di KCMG.

Gli altri classificati in top-10

Konrad Motorsport centra la sesta posizione con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #7, seguita dalla Porsche #3 di Falken Motorsports e dalla BMW M6 GT3 #44 del BMW Junior Team e dalla Porsche #33 di Rutronik Racing. La Ferrari 488 GT3 Evo #22 di WTM Powered by Phoenix conclude la classifica dei migliori dieci. L’Audi #24 di Lionspeed by Car Collection Motorsport ottiene il successo nella classe SP9 Pro-Am, mentre la Mercedes-AMG GT3 Evo #9 di GetSpeed quello della Am.

Nürburgring Langstrecken Serie 2021 – 45. NIMEX DMV 4-Stunden-Rennen: risultati gara

