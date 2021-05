NLS | Doppietta di Frikadelli con Porsche nel terzo round stagionale

Ottavo successo assoluto per Frikadelli Racing nel terzo appuntamento della stagione 2021 della Nürburgring Langstrecken-Serie. Il team tedesco, con la sede poco distante dal tracciato, vede la Porsche 911 GT3 R di Earl Bamber e Mathieu Jaminet precedere la vettura gemella di Patrick Pilet e Maxime Martin.

Tre Porsche sul podio della NLS

«Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci» ha commentato Klaus Abbelen, boss di Frikadelli Racing appena terminata la corsa. «Il risultato è fantastico per il team e, ovviamente, in preparazione per la 24 Ore del Nürburgring. Siamo sulla buona strada con il nostro lavoro» ha aggiunto Bamber, mentre Jaminet ha concluso: «Potrebbe essere sembrato facile ma nessuna vittoria lo è. Volevamo questa doppietta e siamo davvero felici». Quattro ore in cui la vittoria non è stata mai messa in discussione, dopo essersi sbarazzati della BMW M6 GT3 di Schubert Motorsport che aveva ottenuto la pole position sabato mattina. Felicissimi del 3° posto anche Klaus Bachler e Martin Ragginger con la Porsche di Falken Motorsports, assenti da tempo nelle posizioni di vertice. «Tornare finalmente sul podio dopo due anni difficili è una sensazione incredibile» ha detto Bachler. «I nostri ingegneri sono in Giappone e non possono, al momento, venire qui e fanno il tifo da lontano. Le analisi e i meeting li svolgiamo in video conferenza, anche se per loro è già mezzanotte passata».

BMW conclude in top-5

Al 4° posto troviamo ancora una Porsche: Manthey Racing conclude davanti alle due BMW di ROWE Racing, quinta e sesta. Dal settimo al nono posto troviamo tre Audi R8 LMS, rispettivamente quelle di Land Motorsport, Team Phoenix e Car Collection. Termina decima la Mercedes AMG GT3 Evo di HRT Team Bilstein. La miglior vettura nella classe Am è la Mercedes #9 di GetSpeed, in Pro-Am l’Audi #24 di Car Collection.

Nürburgring Langstrecken-Serie – 62. EIBACH ADAC ACAS Cup: risultati gara

Copyright foto: Frikadelli Racing via Twitter