NLS | Audi annuncia i piloti ufficiali impegnati alla 24 Ore del Nurburgring Due auto impegnate col supporto della Casa

Audi nutre grandi speranze per la 24 Ore del Nurburgring 2022 e avrà due ingressi ufficiali, per un totale di sei piloti. Ulteriori impegni privati e altri cinque factory driver al via della gara.