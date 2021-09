Ninni Vaccarella ci ha lasciati. Intitolata a lui la Targa Florio classica 2021

Ci ha lasciato Ninni Vaccarella, il Preside Volante, orgoglio della Sicilia ed uno dei protagonisti del pantheon motorsportivo italiano.

Nato il 4 marzo del 1933 a Palermo, inizia a correre nelle competizioni a partire dagli anni Cinquanta, nel decennio in cui tra l’altro si laurea in Giurisprudenza approdando poi all’insegnamento della scuola gestita dalla famiglia, vale a dire l’Istituto Oriani, di cui diventerà in seguito anche preside (da qui il soprannome con cui è noto Vaccarella).

La carriera da pilota e le vittorie di Ninni Vaccarella

Ma, appunto, la carriera da pilota. Nel 1965 vince la sua prima Targa Florio, assieme a Lorenzo Bandini su una Ferrari 275P, per poi replicare il successo nel 1971 (assieme a Toine Hezemans su Alfa Romeo 33/3 Sport Prototipo) e nel 1975, questa volta con Arturo Merzario a bordo dell’Alfa Romeo 33TT12 Spider. Vaccarella si distinguerà anche all’estero e sulle piste, portandosi a casa la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1964 sulla Ferrari 275P, in squadra con il francese Jean Guichet. Ancora, trionfò nella 1000 km del Nurburgring, nello stesso anno del primo posto ottenuto sul circuito de La Sarthe, e nella 12 Ore di Sebring assieme ad Ignazio Giunti e Mario Andretti sulla Ferrari 512S.

La Targa Florio 2021 intitolata a Ninni Vaccarella

Una vera leggenda del nostro motorsport quindi, amatissimo nella sua Sicilia alla quale è sempre stato legato: tra le altre cose, Vaccarella da presidente di AC Palermo contribuì alla nascita della versione rally della Targa Florio. Ed è proprio la cursa a tributargli un ultimo onore: ACI infatti intitolerà l’edizione 2021 della versione classica a questo illustre siciliano. Come spiega il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, si tratta del minimo che si potesse fare per ricordare la memoria di Vaccarella, «e solamente un primo modo di ricordare questo grande uomo, campione assoluto ma anche persona dallo stile inconfondibile e dalla intelligenza unica. La sua passione e la competenza sono sempre state al servizio dello sport, esemplare il suo entusiasmo, quanto le sue luminose vittorie e tutte le imprese che lo hanno visto protagonista».

Motorionline si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ninni Vaccarella.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport