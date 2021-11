Il trionfo di Movisport nel WRC2, l’exploit di Crugnola ed Ometto nel WRC3: Monza memorabile per l’Italia

Nell’ACI Rally Monza che ha visto trionfare Toyota Gazoo Racing e Sébastien Ogier, c’è stato spazio per delle soddisfazioni di peso anche per i nostri colori. L’ultimo appuntamento del WRC 2021 è stato il teatro della conquista del titolo nel WRC2 per Movisport, che ha ottenuto il primo posto nella classifica dei team; inoltre, l’equipaggio formato da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, a bordo della Hyundai i20 N Rally2 gestita dal RedGrey Team, si è piazzato al decimo posto assoluto (migliori di classe) e si è portato a casa la vittoria nel WRC3.

Gryazin e Brazzoli consegnano a Movisport il titolo nel WRC2 2021

Partiamo dalla scuderia reggiana, che arrivava a Monza seconda in classifica a nove punti da Toksport WRT, la squadra del già campione tra i piloti del WRC2 con Andreas Mikkelsen. Movisport puntava su Nikolay Gryazin, che aveva esaurito il numero massimo di appuntamenti del Mondiale di categoria 2021 in cui poteva ambire per i punti, ed aveva quindi l’unico obiettivo di raccoglierne per la scuderia; a bordo anch’egli su una Skoda Fabia Rally2 Evo, concorreva per la causa pure Enrico Brazzoli, al debutto sulla vettura e al ritorno alle gare dopo la partecipazione al Rally Italia Sardegna dello scorso giugno.

Pur essendo trasparente nel WRC2, dal punto di vista sostanziale il russo guidato alle note da Aleksandrov Konstantin ha conquistato il primo posto, mentre Brazzoli e Manuel Fenoli hanno chiuso terzi: tanto è bastato per racimolare punti preziosissimi per la classifica, che hanno spedito Movisport in testa a quota 227, davanti a Toksport (con Marco Bulacia al secondo posto a Monza e Mikkelsen al quarto) che è scivolata sulla piazza d’onore con 216 punti.

Una stagione da ricordare per Movisport

Zelindo Melegari, manager del team, ha commentato: «Una gioia indescrivibile, siamo riusciti a portare alta la bandiera italiana in una competizione iridata ed il che ci riempie di orgoglio. Orgoglio perché abbiamo saputo scegliere bene le opportunità durante la lunga stagione iridata, per la quale ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato significativo, dagli equipaggi ai partner che ci hanno sostenuto!». Il titolo ottenuto fa il paio inoltre con quello vinto nel Campionato Italiano Rally Sparco con Giandomenico Basso, più la Coppa ACI Sport per le Scuderie.

Il successo di Crugnola ed Ometto: “Una vittoria che vale una stagione”

Movisport ha supportato anche Andrea Crugnola e Pietro Ometto, equipaggio finito nei radar di Andrea Adamo, team principal di Hyundai Motorsport (proprio da questa stagione hanno corso con la vettura coreana nel CIR Sparco). I già campioni nazionali 2020, dopo aver avuto la possibilità di provare (con successo) la nuova i20 N Rally2 al Rally Friuli Venezia Giulia (o meglio, solo Crugnola, giacché Ometto era stato sostituito solo per quella volta da Gabriele Zanni) e poi in altre occasioni delle competizioni tricolori, hanno ripreso la vettura per l’ACI Rally Monza.

Una intuizione di Adamo molto felice, perché il duo ha disputato una gara semplicemente perfetta, svettando tra le Rally2 ed agganciando il treno delle prestanti World Rally Car Plus, oltre a fare incetta di prove speciali conquistate. Inoltre, la soddisfazione di essere il primo equipaggio a far vincere la nuova i20 N Rally2 nel WRC3.

Crugnola ha commentato: «Potrei definirla una vittoria che vale una stagione. È una grande soddisfazione raggiungere un risultato di questo livello. Siamo stati sempre molto veloci su ogni tipologia di strade, nelle classiche prove speciali nelle montagne bergamasche come in autodromo a Monza e sui vialetti sterrati del parco. Abbiamo lottato ad armi pari contro i migliori team del Mondiale e siamo riusciti a sopravanzare anche i piloti che si stavano giocando il titolo iridato proprio qui in Italia. Se riguardo a questa prima stagione con Hyundai posso ritenermi complessivamente soddisfatto. Abbiamo chiuso al secondo posto il Campionato Italiano Rally e con la nuova i20 N Rally2 abbiamo vinto il Rally del Friuli a luglio. In questi mesi la nuova vettura è cresciuta molto e nel 2022 sarà sicuramente protagonista su ogni terreno». Crugnola ed Ometto hanno dimostrato di essere una coppia solida dentro l’abitacolo, qualora ci fosse ancora bisogno di una conferma del genere: ci auguriamo possano avere altre occasioni in competizioni estere, a cui pure sono abituati. Confidiamo nel fiuto di Adamo: d’altronde, perché limitarsi solo ai nostri campionati?