Lamborghini | Houben, Negrini e Birss vincono la terza edizione di The Real Race by Lamborghini

Lamborghini Esports annuncia i vincitori della terza edizione del campionato di simulazione The Real Race 2022. Quest’anno la competizione si è svolta con un nuovo formato coinvolgendo tre regioni, ovvero EMEA (Europe Middle East Africa), NALA (North America – Latin America) e APAC (Asia Pacific), mettendo in palio un premio in denaro e la possibilità di entrare a far parte del team esport ufficiale di Lamborghini.

Grande successo per la terza edizione di The Real Race

Anche quest’anno The Real Race si è svolta sulla piattaforma Assetto Corsa Competizione, riunendo 2.751 partecipanti da tutto il mondo, di cui 1.145 registrati su Lamborghini eSports. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di pilotare la nuova Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, versione virtuale della vettura che ha debuttato nel 2022 nel campionato monomarca.

La competizione è stata di altissimo livello e i partecipanti hanno dovuto affrontare numerose prove, a partire dalla fase di qualifiche, in cui sono stati selezionati i 24 piloti che sono passati alla fase a gironi divisa in 6 gare principali, dove si sono sfidati i migliori piloti provenienti dalle tre regioni. I partecipanti hanno avuto anche la possibilità di sfidarsi un’ultima volta per conquistare un posto nella finalissima che avrebbe decretato il campione di ogni regione. Al termine di una finale spettacolare, i tre piloti vincitori sono stati Niklas Houben per EMEA, Renan Negrini per NALA e Lukas Birss per APAC.

“Vincere è stato veramente incredibile – commenta Renan Negrini – soprattutto perché è stato il mio primo successo in un grande evento e quindi sono doppiamente felice. Ho vinto la prima gara, poi ho dato il massimo per il resto del campionato, allenandomi quanto più potevo. Ce l’ho fatta e non riesco a spiegare quanto sono felice!”

Uno di loro avrà la possibilità di unirsi ai piloti del team ufficiale Lamborghini Esport, i sim driver Giorgio Simonini, Gianfranco Giglioli e Jordan Sherratt, vincitore della seconda edizione di The Real Race e quinto nel GT World Challenge Europe Esports Championship 2022. Inoltre il Lamborghini Esports team ha conquistato il primo posto alla 12 ore di Bathurst e il secondo posto alla 9 ore di Kyalami, entrambe in calendario nell’Intercontinental GT Challenge Esports Series.

Termina anche la Countach LPI 800-4 Challenge su Asphal 9: Legends

The Real Race non è l’unica competizione esports targata Lamborghini: il marchio ha infatti collaborato anche con Asphalt 9: Legends nell’ambito della competizione “Countach LPI 800-4 challenge” che ha raccolto 980.000 iscrizioni e 53.000 giocatori registrati. In più, la competizione ha riscosso grande successo anche tra i fan e lo streaming live della finale è stato seguito da più di 63.000 utenti. Ledjon Feraj (UK) ha vinto la gara con iOS, mentre il colombiano Andrès Camilo Ardila Garzón è stato il vincitore per Android. Infine, il peruviano Fabrizio Polanco si è aggiudicato la competizione su Windows.

Fabrizio Polanco ha commentato: “Vincere il Lamborghini Countach LPI 800-4 Challenge è stata una gioia immensa per me, a maggior ragione perché si è trattato della prima competizione di alto livello a cui ho preso parte. All’inizio del ero un po’ nervoso perché ero ansioso di sapere le performance degli altri partecipanti e in generale il livello della competizione è stato molto alto”.

La competizione è stata sviluppata per permettere ai piloti virtuali di guidare la nuova Countach, una delle Lamborghini più esclusive, prodotta in soli 112 esemplari. Tutti i giocatori si sono sfidati nelle sessioni di qualifica che hanno avuto luogo dall’1 al 7 agosto e dal 22 al 28 agosto. I migliori si sono aggiudicati un posto alla finale del 14 settembre e quindi alla finale iOS che è stata trasmessa live sui canali social di Asphalt, Gameloft e Lamborghini. Asphalt 9: Legends, l’ultimo game del franchise Asphalt che vanta oltre un miliardo di download, ha nuovamente dimostrato la propria fama totalizzando oltre 4,2 milioni di gare durante la competizione.

Comunicato stampa Lamborghini