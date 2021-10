Ken Block ed Audi, la collaborazione fa nascere Electrikhana

Il sodalizio appena nato tra Audi e Ken Block nel nome dell’elettrico inizia a far trasparire i primi frutti. Non si tratta di una fantomatica e al momento solo suggestiva partecipazione dello statunitense alla Dakar 2022, dove il marchio dei quattro anelli schiererà un dream team sulla RS Q e-tron dotata di powertrain elettrico, ma di una nuova linfa alla serie che ha contribuito a rendere famoso tra gli appassionati Block, oltre a far conoscere le sue doti funamboliche con vetture rally e non solo.

Audi e Ken Block lanciano Electrikhana

L’accordo tra il pilota e Audi si basa come abbiamo detto sui progetti elettrici, e come primo passo Gymkhana – appunto, la serie cult di cui parlavamo – avrà un nuovo episodio, una specie di spin off come avvenuto in passato, dal titolo Electrikhana, il cui debutto è previsto nel 2022. Protagonista, ça va sans dire, una vettura elettrica, anche se al momento non filtrano altri dettagli se non il fatto che si tratterà di una Audi e-tron. Per il resto riserbo più totale. Block ha nel frattempo testato un po’ di creature a zero emissioni Audi nella base di Ingolstadt in Germania, come la versione GT della RS e-tron e quella che vedremo in gara a gennaio alla Dakar, e la concept e-tron Vision GT. «Non vedo l’ora di condividere maggiori dettagli sulla vettura che Audi sta costruendo per Electrikhana, sarà qualcosa di assurdo», ha assicurato Block.

Un nuovo spin off per Gymkhana

Electrikhana si inserirà quindi nelle variazioni sul tema di Gymkhana, che ha conosciuto nella sua storia le versioni Terrakhana, Climbkhana e l’episodio speciale in cui Block ha ceduto il ponte di comando all’amico Travis Pastrana. Al tempo stesso, consentirà ad Audi di raggiungere una platea vasta e giovane con il suo nuovo corso elettrico, interpretato dai modelli delle proprie vetture che verranno spinti al massimo dall’irrefrenabile ragazzone americano.