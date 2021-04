IndyCar | St. Petersburg 2021: anteprima e orari del weekend

Nessuna pausa per l’IndyCar Series: dopo aver archiviato la scorsa settimana il primo round al Barber Motorsports Park, la stagione 2021 continuerà questo weekend sulle strade di St. Petersburg. Alex Palou riuscirà a conquistare una seconda vittoria o vedremo emergere i più esperti piloti del campionato?

IndyCar, St. Petersburg 2021: programma ed orari

Venerdì 23 aprile

22.15 – Prove libere 1 (45 minuti)

Sabato 24 aprile

15.40 – Prove libere 2 (45 minuti)

19.45 – Qualifiche (Q1-G1 10’, Q1-G2 10’, Q2 10’ e Q3 15’)

Domenica 25 aprile

15.05 – Warm up (30 minuti)

18.30 – Gara (100 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). La gara sarà visibile su DAZN.

IndyCar, St. Petersburg 2021: anteprima del weekend

Torna St. Petersburg dopo solo 6 mesi dall’ultima edizione: infatti, a causa della pandemia di COVID-19, il Gran Premio che apre solitamente la stagione era stato posticipato a fine anno, diventando quindi il palcoscenico per l’assegnazione del titolo (andato poi a Scott Dixon). Stavolta sarà diverso perché una gara è già stata disputata e ha visto vittorioso Palou, al debutto con Chip Ganassi Racing e alla sua seconda annata nella IndyCar. Difficilmente lo spagnolo potrà ripetersi ma, con le ottime doti velocistiche e il supporto del team, potrà certamente cogliere un altro risultato importante.

Lanciati all’inseguimento sono Will Power e Scott Dixon, due massimi esperti della categoria e proprio del circuito della Florida: tra l’altro, l’australiano del Team Penske conquistò la pole position lo scorso anno e detiene un totale di due vittorie; ancora a secco Dixon ma ha sempre ottenuto classificazioni pesanti. Sicuramente ci sarà da stare attenti ad Alexander Rossi, Simon Pagenaud, Colton Herta e Josef Newgarden: i primi due sono stati nell’ombra in Alabama, mentre i secondi due hanno effettuato solo qualche metro a causa dell’incidente dell’americano di Penske; un inizio di stagione da cancellare in fretta con una performance di alto livello a St. Petersburg.

Patricio O’Ward non avrà le stesse chance di Barber, essendo solitamente più portato per i circuiti permanenti che per i cittadini; il messicano di Arrow McLaren SP punterà comunque alle prime posizioni dopo essersi fatto sfilare la vittoria. Occhio di riguardo anche per Sébastien Bourdais (due vittorie a St. Pete) e, anche, a Romain Grosjean, ben comportatosi al debutto nella IndyCar.

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series