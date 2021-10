IndyCar | Colpaccio di Palou a Portland: vittoria e primo posto in campionato [VIDEO]

Che vittoria per Alex Palou a Portland, terzultimo atto della IndyCar Series 2021. Il pilota spagnolo del Chip Ganassi Racing rimedia ai due KO di Indianapolis e di Gateway, ritornando in testa alla classifica con 25 punti di vantaggio su Patricio O’Ward. A podio Alexander Rossi e Scott Dixon.

Il resoconto della gara

È stata una corsa incentrata sulle strategie quella vista ieri sera a Portland, con Palou balzato in testa solamente nell’ultima fase di gara. Lo spagnolo partiva dalla pole position, ma una toccata di Felix Rosenqvist ha costretto lui e Dixon a finire lunghi alla prima curva; nel frattempo, dietro si sono verificati diversi contatti che hanno costretto a chiamare la safety car. O’Ward e Graham Rahal si sono ritrovati rispettivamente primo e secondo, e dopo la sosta è stato Rahal a prendere il comando. Purtroppo, per lo statunitense non è stata la miglior scelta rimanere in pista con due soste, lasciando spazio a chi invece ha preferito una strategie a tre fermate. Ecco quindi spuntare proprio Palou davanti, con Rossi che si è preso la seconda posizione su un sempreverde Dixon. Bel quarto posto per Jack Harvey con Meyer Shank Racing, mentre Josef Newgarden ha rimediato un quinto posto con il Team Penske. Rosenqvist non è stato penalizzato e ha concluso sesto, davanti a Marcus Ericsson.

La situazione in campionato con due round al termine

Peccato per Callum Ilott, al debutto con Juncos Racing: il britannico è stato tra i coinvolti del primo giro, ma ha terminato la corsa al 77° giro per un problema meccanico. Ritirati anche Oliver Askew (a caccia di un sedile per il 2022), Helio Castroneves, Romain Grosjean (stavolta non positivo) e James Hinchcliffe. Colton Herta, Scott McLaughlin e Rahal, in quest’ordine, completano la Top-10. Riguardo alla situazione di campionato, Palou ha ora 477 punti, 25 in più di O’Ward (452). Newgarden è terzo con 443 punti, seguono Dixon (428) ed Ericsson (402).

NTT IndyCar Series 2021 – Grand Prix of Portland: risultati gara

