IndyCar | Alabama, Gara: risorge O’Ward con Arrow McLaren SP [HIGHLIGHTS]

Sembrava essere un inizio di stagione maledetto per lui, ma Pato O’Ward ha rigirato la sorte dalla sua parte con una brillante vittoria in Alabama, al Barber Motorsports Park. Il pilota messicano di Arrow McLaren SP ha così interrotto un lungo digiuno, ma la leadership di campionato è andata in mano ad Alex Palou.

Il resoconto della gara

La mossa vincente di O’Ward è arrivata al 52° giro, con un bel sorpasso all’esterno sul leader – in quel momento “virtuale” con i piloti davanti non ancora rientrati per la sosta – Rinus VeeKay. Da quel momento, il messicano è stato praticamente imprendibile.

Come detto, il nuovo capoclassifica è Palou. Il campione in carica ha guadagnato un prezioso secondo posto: si tratta del terzo podio in quattro gare, in una strategia tipica dello spagnolo di Ganassi dove contano i risultati utili e non il numero di vittorie.

VeeKay si è accontentato del terzo posto con l’auto di Ed Carpenter Racing, mentre Will Power (Team Penske) ha centrato un altro ottimo risultato con la quarta posizione. Anche Scott Dixon ha fatto la formica, quinto con la monoposto di Ganassi.

Gli altri piloti in Top 10

Dopo l’opaca gara di Long Beach, Scott McLaughlin si è portato a casa un sesto posto. Peccato per Romain Grosjean (Andretti), anche oggi in lizza per la vittoria ma penalizzato dalla strategia a tre soste, annullata da una gialla per il fuoripista di Callum Ilott (Juncos) che ha favorito chi era su due soste.

Graham Rahal (RLL) e Alexander Rossi (Andretti) seguono in classifica, con Colton Herta che chiude la Top 10: deludente ancora una volta il figlio di Bryan, finito in testacoda dopo un azzardo su McLaughlin. Solo 14° Josef Newgarden (Team Penske).

I risultati completi del weekend

Copyright foto: Penske Entertainment / Joe Skibinski