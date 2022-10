IMSA | Porsche 963 LMDh, 36 ore consecutive in un test a Sebring

Continua lo sviluppo della Porsche 963 LMDh, in attesa di vedere il debutto ufficiale il prossimo anno alla 24 Ore di Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La Casa di Stoccarda ha completato un test di 36 ore a Sebring.

7.331 chilometri percorsi dalla Porsche 963 LMDh

Porsche e il Team Penske hanno spinto oltre il limite un unico esemplare della 963 LMDh sul tracciato della Florida la scorsa settimana. Se a Sebring si disputa solitamente la classicissima 12 Ore, il prototipo tedesco ha coperto una durata tripla della corsa.

Si è trattato del primo test “endurance” per la 963. Secondo Porsche, l’auto ha completato 1.218 giri, pari a circa 7.331 km e ulteriori 600 km di messa a punto. La prova è iniziata giovedì alle 8:00 (ore locali) e si è conclusa alle 20:00 di venerdì sera.

Coinvolto anche Pascal Wehrlein

Nove piloti sono stati coinvolti in questo test. Sebbene non sono stati dichiarati ufficialmente quali, Autosport riferisce che abbia preso parte Pascal Wehrlein – attualmente in forze in Formula E – e Frederic Makowiecki, development driver. Assente Dane Cameron, selezionato come pilota ufficiale.

Ad ora, la Porsche 963 ha coperto un totale di 24.500 chilometri.

Copyright foto: Porsche