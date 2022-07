IMSA | Mosport Park 2022: anteprima ed orari del weekend

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship prosegue la stagione 2022 con l’ottavo appuntamento stagionale a Mosport Park, valido solamente per le classi DPi, LMP3, GTD Pro e GTD. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento è qui disponibile, assieme allo spotter guide.

Chi bisogna tenere d’occhio

Meyer Shank Racing (Acura ARX-05 DPi #60) – Oliver Jarvis e Tom Blomqvist provengono da quattro podi nelle ultime quattro gare.

Wayne Taylor Racing (Acura ARX-05 DPi #10) – La coppia Filipe Albuquerque-Ricky Taylor ha colpito nel segno anche alla 6 Ore di Watkins Glen e sono in forma smagliante.

Jr III Racing (Ligier JS P320 Nissan LMP3 #30) – Non è andata a segno al Glen, ma Tower Motorsport non correrà in Canada.

Corvette Racing (Chevrolet Corvette C8.R GTD #3 e #4) – È sfuggita la vittoria a Watkins Glen, ma il team americano rimane il favorito tra i Pro.

L’evento e il circuito

Il Chevrolet Grand Prix, per come lo conosciamo oggi, esiste fin dal 1998 (anche se sono saltate le ultime due edizioni), ma le sportprototipo corrono sul circuito canadese fin dal 1975. Nel 2019 vinse la Mazda, oggi assente.

Il Canadian Tire Motorsport Park è attivo dal 1961 e ha ospitato anche la Formula 1 in passato, ma ora è un punto d’interesse per la NASCAR (la Truck Series) e per l’IMSA. Misura appena 3.957 metri, per un totale di 10 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 1° luglio

14.20 – Prove libere 1 (90 minuti)

Sabato 2 luglio

08.00 – Prove libere 2 (75 minuti)

12.40 – Qualifiche

Domenica 3 luglio

09.40 – Warm up (20 minuti)

15.05 – Gara (200 minuti)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale del campionato.

