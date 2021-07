IMSA | La strategia premia Action Express Racing a Watkins Glen

Prima vittoria stagionale nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (esclusa la gara di qualificazione di Daytona) per Felipe Nasr e Pipo Derani a Watkins Glen. I due piloti della Cadillac DPi-VR #31 di Action Express Racing sfruttano al meglio la strategia del proprio team e le condizioni incerte del meteo.

Il riassunto della gara: DPi

Molte volte bisogna avere un pizzico di fortuna e i due brasiliani di AXR non ne sono stati carenti. Derani si è fermato ai box poco prima che venisse chiamata in causa una bandiera rossa per rischio fulmini sulla pista del Glen, compattando quindi tutto il gruppo. Con la ripartenza che vedeva sul cronometro solo altri 49 minuti di gara, tutte le DPi sono rientrate per la lunga sosta, mentre Nasr ha ereditato il comando e lo ha mantenuto proprio per il minor tempo di rifornimento. Questa mossa ha permesso all’equipaggio brasiliano di vincere con 1”473 di vantaggio su Renger van der Zande-Kevin Magnussen di Chip Ganassi Racing, con Ricky Taylor e Filipe Albuquerque che sono stati beffati essendo partiti dalla pole position con l’Acura ARX-05 di Wayne Taylor Racing.

I vincitori: LMP2-LMP3

PR1/Mathiasen Motorsports ha vinto la classe LMP2 con Mikkel Jensen e Ben Keating, dopo aver terminato al secondo posto la 6 Ore della settimana scorsa. WIN Autosport e Tower Motorsport by Starworks hanno concluso rispettivamente al secondo e al terzo posto. Riley Motorsports ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in LMP3 con Felipe Fraga e Gar Robinson, con i compagni di squadra Dylan Murry e Jim Cox secondi.

I vincitori: GTLM-GTD

Corvette vince facile tra le GTLM: senza l’opposizione di BMW e la presenza della sola Porsche di WeatherTech Racing, Antonio Garcia e Tommy Milner hanno terminato al primo posto. Vasser Sullivan Racing ha raggiunto finalmente il successo con la propria Lexus in GTD, addirittura completando un 1-2 con Jack Hawksworth-Aaron Telitz davanti a Zach Veach-Frankie Montecalvo.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 – IMSA WeatherTech 240: risultati gara

