IMSA | Acura ARX-05 DPi all’asta ma non raggiunge il prezzo di riserva

Con il debutto sempre più vicino della nuova ARX-06 LMDh, l’Acura ARX-05 DPi è ormai destinata alla pensione. L’esemplare di Wayne Taylor Racing per la stagione 2022 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship è stato offerto all’asta ma non ha raggiunto il prezzo di riserva.

Offerta di oltre mezzo milione di dollari

L’auto era in vendita sul sito Bring A Trailer e l’asta si è conclusa lo scorso 23 dicembre con un’offerta finale di 563.000 dollari, tuttavia la cifra non era abbastanza e di conseguenza si è risolto il tutto con un nulla di fatto.

Honda Performance Development, ossia la proprietaria del prototipo, ha dichiarato che è aperta a qualsiasi contrattazione con il miglior offerente, per vedere se è possibile raggiungere un accordo soddisfacente per ambedue le parti.

Quattro vittorie assolute nel 2022

Ricordiamo che la numero 10 ha disputato dieci gare nel 2022, ottenendo la vittoria nella gara di qualificazione della 24 Ore di Daytona, a Laguna Seca, in Mid-Ohio, alla 6 Ore di Watkins Glen e a Road America con Filipe Albuquerque e Ricky Taylor. I due hanno lottato anche per il titolo, concludendo secondi in campionato.

