Hyundai Kona N, il nuovo SUV ad alte prestazioni sarà svelato il 27 aprile [VIDEO]

Un nuovo SUV ad alte prestazioni in arrivo prossimamente per Hyundai. La casa coreana presenterà martedì prossimo, il 27 aprile, la Kona N, con animo sportivo e alte prestazioni grazie al motore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo con una potenza di circa 280 cavalli.

Hyundai Kona N: presentazione all’interno dello Hyundai N Day

Hyundai presenterà Nuova Kona N in occasione del primo Hyundai N Day, evento digitale per il brand N ad alte prestazioni in programma martedì 27 aprile 2021. La Kona N non rappresenta solo il più recente membro della gamma N ad alte prestazioni di Hyundai, ma anche il primo modello N con una carrozzeria da SUV. «Siamo molto entusiasti di svelare la Kona N, un vero SUV sportivo che offre tutto il divertimento di guida tipicamente N», ha dichiarato Till Wartenberg, Vice President e Head of N Brand Management & Motorsport Sub-Division di Hyundai Motor Company. «Con il nostro primo N Day, puntiamo a continuare la storia di Hyundai N e a condividere la nostra vision attraverso un formato digitale per interagire ulteriormente con gli appassionati».

Le caratteristiche della Hyundai Kona N

Non sono state rivelate le informazioni tecniche, ma la Hyundai Kona N dovrebbe ospitare il motore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo dell’i30 N (con 280 CV di potenza), con trazione anteriore (o integrale) e trasmissione automatica N DCT doppia frizione a bagno d’olio con otto marce. Ovviamente sarà presente il launch control, mentre l’aspetto esteriore dovrebbe riprendere quanto fatto per i vari modelli della gamma N. Il prezzo dovrebbe aggirarsi invece sui 37.000 euro.

Copyright foto: Hyundai