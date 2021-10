GTWC Europe | Valencia 2021: anteprima e orari del weekend

Siamo al termine della GT World Challenge Europe Sprint Cup. Questo weekend andranno in scena le ultime due gare della stagione con l’appuntamento di Valencia, ma il titolo è già andato nelle mani dei velocissimi Dries Vanthoor e Charles Weerts di Audi.

GT World Challenge Europe, Valencia 2021: programma ed orari

Sabato 25 settembre

09.30 – Prove libere (80 minuti)

11.45 – Pre-Qualifiche (80 minuti)

15.30 – Qualifiche 1-2 (20’/20’)

Domenica 26 settembre

10.00 – Gara 1 (60 minuti)

14.45 – Gara 2 (60 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno visibili gratuitamente sui canali social (Facebook, YouTube) della serie.

GT World Challenge Europe, Valencia 2021: anteprima del weekend

Come scritto in apertura, è già stato tutto deciso nella Sprint Cup: con una vittoria e un secondo posto a Brands Hatch, Vanthoor-Weerts del Team WRT sono riusciti a conquistare il secondo titolo consecutivo nella serie “corta” del GTWC Europe. La coppia belga ha raggiunto un bottino di 103,5 punti e Maro Engel-Luca Stolz, i due tedeschi della Mercedes-AMG di Toksport WRT, sono fermi a quota 61 punti nonostante gli stessi identici risultati dei due piloti Audi in Gran Bretagna. L’attenzione si sposta, di conseguenza, proprio sul secondo posto: Engel-Stolz hanno 9 punti di vantaggio su Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello, terzo con la Mercedes-AMG di AKKA ASP Team: il russo e l’italiano non hanno ancora ottenuto un successo nella Sprint Cup in questa stagione, al contrario di Ricardo Feller e Alex Fontana che seguono in classifica con la Lamborghini di Emil Frey Racing. Parlando proprio di Fontana, lo svizzero è, al momento, primo nella Silver Cup: 91 punti contro i 73,5 di Frank Bird e Ryuichiro Tomita (Audi di Team WRT).

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2021 – Valencia: entry list