F3 | Hauger allunga in campionato a Zandvoort, dominio in Gara 3

Weekend ricco di saliscendi per Dennis Hauger a Zandvoort. Il pilota norvegese di Prema vince comunque Gara 3 della Formula 3 e aumenta il proprio vantaggio in classifica su Jack Doohan. Arthur Leclerc si prende Gara 1 e Victor Martins è primo in Gara 2.

Il resoconto di Gara 1

Seconda vittoria stagionale per Leclerc in campionato. Il pilota monegasco di Prema è partito bene al via e si è portato subito al comando di Gara 1, senza lasciare strada a Logan Sargeant. Il pilota statunitense di Charouz Racing System ha provato in ogni modo a sopravanzare il rivale, senza però riuscirci nell’intento. Nemmeno una Safety Car, intervenuta per Johnathan Hoggard e Hunter Yeany finiti contro le barriere, ha permesso a Sargeant di beffare Leclerc, bravo a reggere la pressione. Ayumu Iwasa ha firmato il terzo posto con Hitech GP, davanti al compagno di squadra Jak Crawford.

Pos Driver Team Time 1 Arthur Leclerc Prema 39m02.034s 2 Logan Sargeant Charouz Racing System +0.945s 3 Ayumu Iwasa Hitech GP +1.555s 4 Jak Crawford Hitech GP +2.479s 5 Caio Collet MP Motorsport +2.789s 6 Jack Doohan Trident +3.035s 7 Dennis Hauger Prema +3.807s 8 Victor Martins MP Motorsport +4.324s 9 Frederik Vesti ART Grand Prix +7.094s 10 Olli Caldwell Prema +7.370s 11 Clement Novalak Trident +8.193s 12 Ido Cohen Carlin +8.670s 13 Lorenzo Colombo Campos Racing +9.172s 14 David Schumacher Trident +9.715s 15 Filip Ugran Jenzer Motorsport +10.408s 16 Calan Williams Jenzer Motorsport +10.566s 17 Matteo Nannini HWA Racelab +11.331s 18 Oliver Rasmussen HWA Racelab +12.948s 19 Jonny Edgar Carlin +13.031s 20 Kaylen Frederick Carlin +13.373s 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport +14.001s 22 Rafael Villagomez HWA Racelab +14.527s 23 Amaury Cordeel Campos Racing +15.403s 24 Alexander Smolyar ART Grand Prix +15.633s 25 Laszlo Toth Campos Racing +17.072s 26 Zdenek Chovanec Charouz Racing System +18.820s 27 Roman Stanek Hitech GP +18.993s 28 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +58.066s Ret Hunter Yeany Charouz Racing System Ret Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport Fastest lap: Smolyar, 1m26.573s Championship standings

1 Hauger 166 2 Doohan 138 3 Vesti 103 4 Martins 99 5 Smolyar 92 6 Novalak 92 7 Caldwell 87 8 Collet 69 9 Sargeant 66 10 Schumacher 61

Il resoconto di Gara 2

È arrivata, finalmente, la prima vittoria per Victor Martins in Formula 3. Il campione in carica dell’ex Formula Renault Eurocup ha messo molto del suo, partendo dal quinto posto e passando i piloti che lo precedevano davanti, compreso Clement Novalak che ha guidato buona parte di Gara 2. Il francese di MP Motorsport ha quindi preceduto l’alfiere di Trident, mentre Frederik Vesti ha concluso in terza posizione con ART Grand Prix, Fuori dalla zona punti Hauger e Doohan: il norvegese ha forato la gomma posteriore destra a causa di Ido Cohen, mentre l’australiano è finito fuori pista quando occupava l’ottavo posto.

Pos Driver Team Time 1 Victor Martins MP Motorsport 38m43.058s 2 Clement Novalak Trident +0.396s 3 Frederik Vesti ART Grand Prix +2.025s 4 Caio Collet MP Motorsport +2.408s 5 David Schumacher Trident +3.897s 6 Olli Caldwell Prema +5.102s 7 Arthur Leclerc Prema +5.537s 8 Jak Crawford Hitech GP +6.765s 9 Matteo Nannini HWA Racelab +7.223s 10 Logan Sargeant Charouz Racing System +7.790s 11 Kaylen Frederick Carlin +8.353s 12 Filip Ugran Jenzer Motorsport +10.117s 13 Oliver Rasmussen HWA Racelab +10.184s 14 Rafael Villagomez HWA Racelab +10.936s 15 Alexander Smolyar ART Grand Prix +10.992s 16 Roman Stanek Hitech GP +11.672s 17 Laszlo Toth Campos Racing +12.071s 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +12.491s 19 Jack Doohan Trident +13.146s 20 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +13.312s 21 Zdenek Chovanec Charouz Racing System +13.622s 22 Tijmen van der Helm MP Motorsport +13.977s 23 Calan Williams Jenzer Motorsport +14.041s 24 Hunter Yeany Charouz Racing System +14.885s 25 Jonny Edgar Carlin +22.135s 26 Ido Cohen Carlin +1 lap 27 Dennis Hauger Prema +1 lap Ret Amaury Cordeel Campos Racing Ret Ayumu Iwasa Hitech GP Ret Lorenzo Colombo Campos Racing Fastest lap: Martins, 1m26.857s Championship standings

1 Hauger 166 2 Doohan 138 3 Martins 116 4 Vesti 113 5 Novalak 104 6 Caldwell 93 7 Smolyar 92 8 Collet 77 9 Sargeant 67 10 Schumacher 66

Il resoconto di Gara 3

Il momento di Hauger è Gara 3. Dalla pole position ottenuta in qualifica, il leader della classifica iridata ha praticamente dominato la Feature Race e ha allungato sul diretto rivale al titolo Doohan, qui quarto dopo un weekend discreto. Novalak ha firmato un altro secondo posto con Trident, mentre Alexander Smolyar si posiziona sul gradino più basso del podio. Grave errore di Martins: il francese ha letteralmente buttato fuori David Schumacher, per poi ricevere una penalità di 10” che lo ha arretrato decimo.

Pos Driver Team Time 1 Dennis Hauger Prema 35m47.901s 2 Clement Novalak Trident +5.387s 3 Alexander Smolyar ART Grand Prix +6.961s 4 Jack Doohan Trident +7.184s 5 Caio Collet MP Motorsport +8.705s 6 Logan Sargeant Charouz Racing System +12.016s 7 Jak Crawford Hitech GP +13.093s 8 Frederik Vesti ART Grand Prix +14.007s 9 Arthur Leclerc Prema +14.643s 10 Victor Martins MP Motorsport +15.805s 11 Ayumu Iwasa Hitech GP +21.738s 12 Amaury Cordeel Campos Racing +22.896s 13 Roman Stanek Hitech GP +27.284s 14 Olli Caldwell Prema +27.331s 15 Jonny Edgar Carlin +28.350s 16 Ido Cohen Carlin +29.809s 17 Lorenzo Colombo Campos Racing +30.437s 18 Calan Williams Jenzer Motorsport +36.957s 19 Filip Ugran Jenzer Motorsport +39.730s 20 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +39.876s 21 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +48.318s 22 Kaylen Frederick Carlin +48.500s 23 Hunter Yeany Charouz Racing System +49.085s 24 Zdenek Chovanec Charouz Racing System +50.627s 25 Laszlo Toth Campos Racing +52.757s 26 Rafael Villagomez HWA Racelab +53.010s 27 Oliver Rasmussen HWA Racelab +58.074s 28 Matteo Nannini HWA Racelab +1m25.810s 29 Tijmen van der Helm MP Motorsport +1 lap 30 David Schumacher Trident +3 laps Fastest lap: Hauger, 1m26.476s Championship standings

1 Hauger 193 2 Doohan 150 3 Novalak 122 4 Martins 117 5 Vesti 117 6 Smolyar 107 7 Caldwell 93 8 Collet 87 9 Sargeant 75 10 Leclerc 67

Classifiche a cura di Formula Scout / Copyright foto: Formula Motorsport Limited