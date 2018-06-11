GTWC Europe | Ritorna JOTA nel 2021 con una McLaren e piloti ufficiali

JOTA correrÃ anche nel GT World Challenge Europe

i sarÃ anchenella stagione 2021 del. La squadra britannica ritorna nelle competizioni GT con una, che vedrÃ al volante i piloti ufficialiper le serie Sprint ed Endurance.

Doppio impegno per JOTA: alle due LMP2 per il FIA World Endurance Championship e per la 24 Ore di Le Mans si aggiunge anche la McLaren per il GT World Challenge Europe, che disputerÃ sia lâ€™Endurance Cup sia la Sprint Cup. Come detto, si tratta di una ricomparsa per il team, che in precedenza sosteneva lâ€™Aston Martin di R-Motorsport prima della chiusura dei programmi ufficiali del Costruttore. La McLaren fornirÃ i propri piloti ufficiali per la stagione 2021: Wilkinson, promosso proprio poco tempo fa, e Barnicoat correranno la Sprint Cup, mentre Bell si unirÃ per le tappe dellâ€™Endurance Cup compresa la 24 Ore di Spa. Bell e Wilkinson avevano giÃ condiviso lâ€™abitacolo di una McLaren â€“ quella della Optimum Motorsport â€“ nel 2020, affiancati da Joe Osborne. Lâ€™ultima partecipazione di una McLaren alla Sprint Cup risale a quattro anni fa, quando Strakka Racing schierÃ² ben cinque 650S GT3.

McLaren torna nella Sprint Cup

La McLaren Ã¨ una novitÃ per JOTA, sebbene ci sono dei legami: David Clark, co-proprietario di JOTA, Ã¨ stato direttore di McLaren Cars dal 1994 al 1997, mentre il suo socio Sam Hignett ha iniziato la propria carriera proprio in McLaren. Â«Sono un grande fan del marchio McLarenÂ» ha detto Clark. Â«Sia McLaren sia JOTA hanno un DNA simile: grandi capacitÃ ingegneristiche e una mentalitÃ vincenteÂ». Â«Sono fiducioso, la vasta esperienza del team e la sua professionalitÃ consentiranno di competere ai massimi livelli per tutto il 2021Â» ha aggiunto Ian Morgan, Direttore di McLaren Customer Racing.