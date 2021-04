GTWC Europe | Mercedes-AMG a podio nel primo round stagionale a Monza con AKKA ASP

Un podio prezioso, nonostante le difficili condizioni meteo, per Mercedes-AMG nel primo appuntamento del GT World Challenge Europe. La Casa di Stoccarda lotta per la vittoria e ottiene un 2° posto alla 3 Ore di Monza con Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello sulla GT3 Evo #88 di AKKA ASP.

AKKA ASP lotta per la vittoria a Monza

Inizio promettente quello dell’equipaggio di AKKA ASP dopo aver ottenuto la prima fila durante le qualifiche, con Gounon che aveva addirittura stabilito il miglior tempo nella propria sessione. Durante la corsa, la Mercedes-AMG GT3 Evo #88 e la vettura gemella #4 del Team HRT hanno in mano la doppietta ma una foratura proprio per la squadra di Haupt lascia in lizza per il successo il trio Gounon-Juncadella-Marciello. Nell’ultimo stint, Gounon prova in tutti i modi ad avvicinarsi alla testa della corsa ma deve accontentarsi del gradino intermedio del podio. Un 3° posto è arrivato anche nella Silver Cup: Philip Ellis, Mikael Grenier e Russell Ward risalgono dal 19° posto con la Mercedes-AMG GT3 Evo #57. Spazio anche nel panorama “virtuale”: Juncadella ed Ezequiel Perez Companc hanno disputato una gara da un’ora della Fanatec Esports GT Pro Series (che assegna punti reali aggiuntivi), classificandosi rispettivamente 2° assoluto e 2° nella Silver Cup.

Successi anche al Nurburgring Nordschleife

Non solo GTWC Europe in questo ultimo weekend per Mercedes-AMG: Lluc Ibañez e Xavier Lloveras hanno concluso Gara 2 del GT4 European Series a Monza in sesta posizione, terzi nella Silver Cup. Cambiando totalmente location, GetSpeed ​​Performance, Black Falcon, Team Textar e Schnitzelalm Racing hanno vinto le rispettive classi nella gara da 4 ore della Nürburgring Langstrecken-Serie, totalizzando la 1000a vittoria di classe per Mercedes-AMG.

