GTWC Europe | Brands Hatch: sorpresa De Pauw-Jean in Gara 1, dominio Marciello-Boguslavskiy in Gara 2

Dopo l’Endurance Cup, il GT World Challenge Europe ha inaugurato anche la stagione della Sprint Cup lo scorso weekend a Brands Hatch. Vittoria a sorpresa di Ulysse De Pauw e Pierre-Alexandre Jean con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse in Gara 1, mentre Raffaele Marciello e Tim Boguslavskiy dominano Gara 2 con la Mercedes-AMG GT3 Evo di Akkodis ASP Team.

Il resoconto di Gara 1

Grande sorpresa nella prima delle due corse del weekend britannico. De Pauw e Jean, iscritti alla Silver Cup, hanno fatto piazza pulita con una performance assolutamente perfetta. Già in qualifica, con il belga autore della pole position e poi velocissimo anche in gara con il compagno di squadra francese. Entrambi giovanissimi, rispettivamente 20 e 21 anni.

In un circuito tecnico, dove è difficile sorpassare, Charles Weerts e Dries Vanthoor hanno chiuso in seconda posizione con l’Audi R8 LMS Evo II del Team WRT, con poco più di 1” di ritardo dai vincitori. Marciello e Boguslavskiy hanno completato il podio, con lo svizzero che ha provato l’attacco nel finale su Vanthoor.

Jules Gounon-Olivier Pla hanno chiuso in quarta posizione, anche loro con la Mercedes-AMG di Akkodis ASP Team, con dietro Patric Niederhauser-Aurélien Panis in quinta posizione con l’Audi di Saintéloc Racing. Ottimo sesto posto per Mattia Drudi e Luca Ghiotto con l’Audi di Tresor by Car Collection.

Il resoconto di Gara 2

Imprendibili Marciello e Boguslavskiy in Gara 2, con lo svizzero già in fuga dopo la partenza lanciata. I due hanno chiuso con oltre 6” di vantaggio su Weerts-Vanthoor, secondi. I due campioni in carica sono stati costretti anche a guardarsi alle spalle da Gounon-Pla, terzi.

Simon Gachet e Christopher Haase hanno portato a casa un quarto posto con l’Audi di Tresor by Car Collection, mentre i vincitori di Gara 1 De Pauw-Jean hanno concluso la prova in quinta posizione. Ancora bene Drudi-Ghiotto, settimi dietro anche a Panis-Niederhauser, sesti.

Più convincente la performance di Valentino Rossi rispetto a Gara 1. L’ex motociclista ha concluso ottavo, in coppia con Frédéric Vervisch sull’Audi del Monster VR46 Team WRT.

I risultati completi del weekend

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography