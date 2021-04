GTWC Europe | Audi schiera 18 vetture a Monza: ecco i team e i piloti al via

Ci saranno ben 18 Audi impegnate nel weekend del GT World Challenge Europe a Monza. Nove team schiereranno tre diversi tipi di vetture nelle tre serie di SRO Motorsports Group, tra cui ben 7 R8 LMS GT3 per il campionato principale e pronte a lottare per la vittoria della 3 Ore.

Forte line-up per la 3 Ore di Monza

Con il Team WRT campione in carica della serie Sprint Cup, è chiaro che alcuni favori dei pronostici vadano proprio in direzione di Audi. La squadra belga ha iscritto quest’anno ben tre Audi R8 LMS GT3 per Kelvin van der Linde-Dries Vanthoor-Charles Weerts (sulla #32), Frank Bird-Ryuichiro Tomita e Valdermar Eriksen (sulla #31) e Benjamin Goethe-Stuart Hall-James Bull (sulla #30). Saintéloc Racing avrà due esemplari impegnati con Alexandre Cougnaud-Christopher Haase-Adrien Tambay (sulla #25) e Finlay Hutchinson-Frederic Vervisch-Markus Winkelhock (sulla #26). Anche Attempto Racing avrà due vetture con Mattia Drudi-Kim Luis Schramm (sulla #66) e Alex Aka-Dennis Marschall-Tommaso Mosca (sulla #99). Con 43 vetture al via, non sarà una sfida facile per i team clienti di Audi.

Ricco parco partenti nelle serie minori

Audi Sport torna anche nella GT4 European Series dopo aver vinto nel 2018 ben quattro titoli. Otto Audi R8 LMS GT4 sono presenti sullo schieramento di partenza, tra cui tre auto di Saintéloc di cui una per Gregory Guilvert e Fabien Michal, campioni nella serie francese nel 2020. Full Motorsport e Speedcar hanno due vetture a testa, mentre il Hella Pagid – racing one partecipa con una. Si aggiunge invece la GT2 European Series, rivolta ai gentleman driver: anche qui presente Audi con la R8 LMS GT2: una di High Class Racing, una di PK Carsport e una di LP Racing, quest’ultima con il fondatore di SRO Stéphane Ratel.

La lista dei team e piloti Audi a Monza

GT World Challenge Europe Endurance Cup (Audi R8 LMS GT3)

#25 Saintéloc Racing, Alexandre Cougnaud/Christopher Haase/Adrien Tambay

#26 Saintéloc Racing, Finlay Hutchison/Frédéric Vervisch/Markus Winkelhock

#30 Team WRT, Benjamin Goethe/Stuart Hall/James Pull

#31 Team WRT, Frank Bird/Valdemar Eriksen/Ryuichiro Tomita

#32 Team WRT, Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts

#66 Attempto Racing, Mattia Drudi/Christopher Mies/Kim-Luis Schramm

#99 Attempto Racing, Alex Aka/Dennis Marschall/Tommaso Mosca

GT4 European Series (Audi R8 LMS GT4)

#4 Team Speedcar, Robert Consani/Benjamin Lariche

#5 Team Speedcar, Pierre Courroye/Thomas Hodier

#9 Hella Pagid – racing one, Christian Gisy/Ralf Kelleners

#14 Saintéloc Racing, Roee Meyuhas/Clement Seyler

#21 Saintéloc Racing, Gregory Faessel/Nyls Stievenart

#42 Saintéloc Racing, Gregory Guilvert/Fabien Michal

#69 Team Fullmotorsport, Michael Blanchemain/Christophe Hamon

#77 Team Fullmotorsport, Eric Clement/Romain Iannetta

GT2 European Series (Audi R8 LMS GT2)

#33 High Class Racing, Mark Patterson/Anders Fjordbach

#81 PK Carsport, Peter Guelinckx/Bert Longin

#88 LP Racing, Stéphane Ratel/Luca Pirri