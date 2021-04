GTWC Europe | 3 Ore di Monza, Qualifiche: Lamborghini in pole con Orange1 FFF Racing Team

È la Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 dell’Orange1 FFF Racing Team a ottenere la pole position per la 3 Ore di Monza, primo appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe. Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Mirko Bortolotti precedono in prima fila la Mercedes-AMG GT3 Evo #88 di AKKA ASP.

Il report delle qualifiche: Lamborghini davanti, Mercedes-AMG e Ferrari inseguono

La performance complessiva dell’equipaggio del team italo-cinese e il tempo più veloce di Bortolotti nella Q1 ha permesso loro di piazzarsi davanti a tutti per la gara che scatterà oggi alle ore 13 italiane. Però non è stato facile con gli uomini di AKKA ASP perché Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello sono stati distanziati di sette millesimi di secondo, ma non scherzano nemmeno Antonio Fuoco, Davide Rigon e Callum Ilott che, con la Ferrari 488 GT3 Evo #71 di Iron Lynx, terminano terzi con un +0”095 dalla vetta. Audi ottiene il 4° posto con la R8 LMS GT3 #32 del Team WRT affidata a Dries Vanthoor, Charles Weerts e Kelvin van der Linde, seguono la Porsche 911 GT3 R #22 di GPX Racing (con Earl Bamber, Matt Campbell e Matthieu Jaminet) che, nel complesso, ha dimostrato di essere molto veloce. Alex Fontana, Rolf Ineichen e Ricardo Feller ottengono la pole position nella Silver Cup con la Lamborghini #14 di Emil Frey Racing, settimi dietro ai compagni di squadra Giacomo Altoè, Albert Costa e Norbert Siedler sulla #163.

BMW in top-10, McLaren in pole in Pro-Am

Il campione in carica Alessandro Pier Guidi è buon 8° con Nicklas Nielsen e Côme Ledogar sulla Ferrari #51 di Iron Lynx. Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril ottengono il 9° posto con la Mercedes #4 del Team HRT, mentre Sheldon van der Linde, Marco Wittmann e David Pittard centrano la top-10 con la BMW M6 GT3 34 di Walkenhorst Motorsport. Brendan Iribe e Ollie Millroy sono i più veloci della classe Pro-Am con la McLaren 720S GT3 #70 di Inception Racing, 26esimi assoluti.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup 2021 – 3 Hours of Monza: risultati qualifiche (combinate)

Copyright foto: SRO / Patrick Hecq Photography