GTWC Europe | 24 Ore di Spa, 4a Ora: Mercedes-AMG al comando con GruppeM Racing

DA SPA – Un inizio particolarmente ricco di Full Course Yellow, incidenti e forature per la 24 Ore di Spa, valida per il Fanatec GT World Challenge Europe by AWS. GruppeM Racing guida la classifica generale al termine della quarta ora con la Mercedes-AMG GT3 Evo #55.

La cronaca delle prime quattro ore

La corsa è partita con Klaus Bachler bravo a conquistare la prima posizione la prima posizione ai danni di Raffaele Marciello, con il pilota della Porsche 911 GT3 R #54 di Dinamic Motorsport in grado di mantenere saldo il comando fino al termine della prima ora.

Proprio la prima ora ha visto una serie di forature alle gomme posteriori nel giro di pochi minuti, tra cui l’Audi R8 LMS GT3 Evo II #66 di Attempto con Ricardo Feller (la destra), la Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 di Emil Frey con Mirko Bortolotti (anch’essa la destra), l’Audi #12 di Tresor by Car Collection con Christopher Haase (la sinistra) e l’Aston Martin Vantage AMR GT3 #23 di Heart of Racing with TF Sport con Ross Gunn.

La seconda ora è stata, invece, scandita dal passaggio in testa di Luca Stolz con la Mercedes-AMG #2 di GetSpeed – grazie a una sosta anticipata –, di Marciello e di Kevin Estre con la Porsche #221 di PX Martini Racing, con Ledogar sceso in quarta posizione dopo aver ereditato la Porsche da Bachler.

Con Henrique Chaves (McLaren 720S GT3 #188 di Garage 59) che ha mandato nella ghiaia Jens Liebhauser (Mercedes-AMG #27 di Winward Racing) si è attivata la FCY: un momento perfetto per effettuare la seconda sosta, prima dell’intervento definitivo della Safety Car.

La terza ora ha visto, al contrario, tanti incidenti e uscite di pista, chiamando più volte la FCY e la SC. Molti hanno diversificato la strategia anticipando l’entrata ai box, tra cui il Team WRT, salita al quinto posto con Dries Vanthoor sull’Audi #32, mentre Maximilian Götz – salito al volante in sostituzione di Stolz – ha preferito mantenere la leadership davanti a Dani Juncadella (al posto di Marciello) e di Richard Lietz (dando il cambio a Estre).

La classifica dopo la quarta ora

Allo scoccare della quarta ora, la classifica vede Mikael Grenier in testa con la Mercedes-AMG di Grenier, seguita dalla BMW M4 GT3 #98 di ROWE Racing con Nick Yelloly: entrambe le auto avevano anticipato la terza sosta e completando anche la quarta (sempre sotto bandiera gialla su tutto il tracciato) hanno guadagnato il vertice.

Michael Christensen (GPX Martini Racing) è terzo, con Frederic Vervisch (Audi #46 del Team WRT) quarto dopo un buon stint di Valentino Rossi. Iron Lynx è quinta con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Antonio Fuoco.

Da sottolineare una gran rimonta di Andrea Caldarelli con la Lamborghini di Orange1 K-PAX Racing: dopo la penalità post-Superpole, l’italiano è stato tra i migliori in pista ed era riuscito a risalire fino alla Top 10.

La classifica dopo la quarta ora

Copyright foto: SRO / TWENTY-ONE CREATION – Jules Benichou