GR Yaris Rally Cup | Ultimo atto all’ACI Rally Monza, vinto da Paperini. Ma il titolo va a Ciardi

Oltre a chiudere la stagione 2021 del WRC, l‘ACI Rally Monza è stato l’epilogo anche della GR Yaris Rally Cup, primo monomarca Toyota organizzato in Italia e primo dedicato alla GR Yaris, in configurazione R1T 4×4 nazionale.

Ciardi campione, Paperini vince a Monza

Dopo cinque appuntamenti del trofeo associato ai nostri campionati nazionali, il titolo è andato alla fine ad Alessandro Ciardi, già vincitore del Rally di Roma Capitale valido come primo round della serie: e questo nonostante il ritiro dopo tre PS a causa di una uscita di strada. Ma alla fine il pilota guidato alle note da Andrea Cecchi conclude in gloria il proprio percorso, davanti ad un avversario ostico quale è stato Marco Gianesini, già vittorioso nei precedenti Rally 1000 Miglia e Rally Due Valli, e secondo con Sabrina Fay a Monza con un distacco di poco meno di trenta secondi dai vincitori della gara, ovvero Thomas Paperini e Simone Fruini, alla loro seconda uscita nel trofeo.

Pucci Grossi vincitore nell’Under 23

Gianesini si laurea inoltre vicecampione dietro a Ciardi, e se non fosse stato per il successo di Paperini avrebbe potuto scalzare il rivale per il titolo ed accaparrarselo lui stesso (sarebbe stata sufficiente una vittoria per il valtellinese). Un altro protagonista della GR Yaris Rally Cup, ovvero il vincitore del Rally Città di Modena Angelo Pucci Grossi, si è piazzato al quarto posto dietro a Federico Romagnoli con un ritardo di 3,8 secondi, ma è riuscito a confermare il trionfo nella categoria Under 23, concludendo al meglio la sua prima stagione da rallista. Per quanto riguarda invece il titolo dei team, la vittoria è andata alla squadra dello stesso Grossi e del finlandese Markus Manninen, ovvero HMI-Finiguerra.

LA GR Yaris Rally Cup torna nel 2022

E quindi, dopo una stagione da 6.000 km percorsi, 17 piloti coinvolti per 15 differenti team, la GR Yaris Rally Cup tornerà il prossimo anno dopo i buoni risultati del 2021 in termini non solo partecipativi ma anche riguardo la prestazioni della vettura e la sua affidabilità: in prospettiva si parla anche di qualche incursione nelle gare su sterrato, oltre che una serie di miglioramenti nei vari comparti della GR Yaris.

«Con la GR Yaris Rally Cup abbiamo avuto la possibilità di trasmettere i valori del Toyota Gazoo Racing ad una platea molto ampia, trovando un riscontro estremamente positivo tra addetti ai lavori e non. Ed è per questo che confermiamo con entusiasmo il nostro impegno per la stagione 2022», sono le parole di Mariano Autuori, Marketing Strategy & Communications Director di Toyota Motor Italia.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifica ACI Rally Monza

1. Paperini-Fruini in 1h 05’58”3;

2.Gianesini-Fay+29.6;

3.Romagnoli-Cecchetto+31.0;

4.Grossi-Cardinali+34.8;

5.Manninen-Sillanpaa+42.5;

6.Colpani-De Montis+4:36.4;

7.Moretti Grimaldi+8:04.5;

8.Raffetti-Codenotti +11.56.7.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifiche finali

–Assoluta: 1. Ciardi 125 punti; 2. Gianesini 121; 3. Romagnoli 91.

–Under 23: 1. Grossi; 2. Romagnoli.