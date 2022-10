Avvincente fino all’ultimo anche quest’anno il Formula Regional European Championship by Alpine. Nell’ultimo appuntamento del Mugello, è Dino Beganovic (Prema Racing) incoronato nuovo campione della serie. Peccato per Gabriele Minì (ART Grand Prix), comunque positivo secondo classificato.

Il resoconto di Gara 1

Bastava veramente poco a Beganovic per chiudere in anticipo i giochi per il titolo. Lo svedese, infatti, ha raccolto un quarto posto in Gara 1 e Paul Aron, nonostante la sesta vittoria stagionale, era già matematicamente fuori, così come Minì costretto al ritiro per un incidente con Gabriele Bortoleto (R-ace GP).

Bravo Beganovic, che ha ottenuto un bottino importante nelle prime gare per poi ben gestirlo anche nella fase centrale della stagione. Bravo anche Minì, che non ha reso facile la vita al rivale scandinavo.

Sul podio sono saliti Victor Bernier (FA Racing) e Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing), entrambi autori di ottime performance. Bene Leonardo Fornaroli, quinto con Trident. Sesto Kas Haverkort (Van Amersfoort Racing), seguito da Maceo Capietto (Monolite), Hadrien David (R-ace GP), Joshua Dürksen (Arden) e Laurens van Hoepen (ART GP).

I risultati finali di Gara 1

Il resoconto di Gara 2

Con Beganovic campione, mancava solo da assegnare il titolo di vice in Gara 2. La sfida si è concentrata tra Minì e Aron, ma è stato proprio l’italiano ad emergere vincitore con un sonoro primo posto. L’estone, invece, ha deluso in qualifica e non è riuscito a marcare nessun punto.

Bortoleto e Beganovic si sono divisi il podio, con il brasiliano secondo e lo svedese terzo, seguiti da David e Lorenzo Fluxa (R-ace GP). Positivo sesto posto per Owen Tangavelou (RPM), davanti a Dufek e Fornaroli: quest’ultimo è riuscito a cogliere il titolo rookie e a regalare una prima coppa a Trident. Completano la Top 10 Haverkort e Dilano van’t Hoff (MP Motorsport).

I risultati finali di Gara 2

Copyright foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency