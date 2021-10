Formula Regional by Alpine | Mugello, Gara 2: seconda vittoria consecutiva di Aron

DAL MUGELLO – Due su due per Paul Aron nel penultimo round del Formula Regional European Championship by Alpine. Il pilota estone di Prema bissa il successo di ieri anche in Gara 2, davanti al compagno di squadra Dino Beganovic e al neo-campione Grégoire Saucy.

Il resoconto della gara

Altra bella performance da parte di Aron, di nuovo scattato dalla pole position dopo il miglior tempo delle qualifiche di stamattina. Allo spegnimento dei semafori verdi, Aron ha mantenuto la prima posizione, mentre Dino Beganovic s’è instaurato al secondo posto davanti a Saucy che, invece, scattava dalla terza casella sulla griglia di partenza con ART Grand Prix. Le posizioni sono pressoché invariate fino alla conclusione della corsa, sotto regime di bandiera rossa per l’incidente di Jasin Ferati: in realtà, Saucy ha molto da ringraziare perché Michael Belov, minaccioso alle sue spalle per tutta la corsa, era riuscito praticamente a sopravanzarlo. Il russo di G4 Racing si è quindi accontentato del quarto posto, davanti a Franco Colapinto (MP Motorsport). Hadrien David (R-ace GP) ha terminato in sesta posizione, poi a seguire troviamo Kas Haverkort (MP), Gabriel Bortoleto (FA Racing by MP), un positivo Pietro Delli Guanti (Monolite) e Gianluca Petecof (KIC Motorsport).

Poca fortuna per gli italiani

Indietro diversi protagonisti di campionato: David Vidales è solo 15° con Prema, appena dietro a Zane Maloney con R-ace GP. Peccato anche per gli italiani, con Francesco Pizzi 17° con Van Amersfoort Racing, Emidio Pesce 25° con DR Formula e Nicola Marinangeli 28° con Arden. Ritirato Andrea Rosso con FA Racing by MP, così come uno sfortunato Gabriele Minì che ha subito la rottura dell’ammortizzatore sulla sua ART Grand Pix.

Formula Regional European Championship by Alpine 2021 – Mugello: risultati gara 2



