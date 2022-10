Formula Regional by Alpine | Mugello 2022: anteprima ed orari del weekend

Gran finale per il Formula Regional European Championship by Alpine. Infatti, è in programma questo weekend l’ultimo doppio appuntamento del Mugello, con il titolo ancora da assegnare. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

Chi bisogna tenere d’occhio

Dino Beganovic (Prema Powerteam #18) – Lo svedese ha 38 punti di vantaggio su Minì e 39 punti su Aron. A meno di qualche sorpresa, è lui il papabile campione 2022.

Gabriele Minì (ART Grand Prix #46) – L’italiano non ha brillato negli ultimi tre round e ora deve guardarsi anche dalla cavalcata di Aron.

Paul Aron (Prema Powerteam #3) – Confermato in Formula 3 il prossimo anno, l’estone potrebbe ora tentare il (difficile) colpaccio.

Hadrien David (R-ace GP #26) – Il francese è ancora matematicamente in gioco per il titolo, ma sembra impossibile l’impresa. Si vocifera anche di una sua uscita dai ranghi di Alpine.

L’evento e il circuito

Nella trasferta dello scorso anno del Formula Regional European Championship by Alpine, a vincere fu Aron. L’estone sembra dunque il favorito per la vittoria.

Il Mugello Circuit, situato in Toscana, è lungo 5.245 metri e presenta 15 curve. È un circuito molto sinuoso e veloce, palcoscenico principale del Motomondiale e, nel 2020, anche della Formula 1.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 21 ottobre

09.30 – Prove libere 1 (50 minuti)

13.10 – Prove libere 2 (50 minuti)

Sabato 22 ottobre

09.00 – Qualifiche 1 (15’ a gruppo)

14.15 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 23 ottobre

09.00 – Qualifiche 2 (15’ a gruppo)

14.50 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili sul canale YouTube del campionato.

