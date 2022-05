Formula Regional by Alpine | Monza, Gare: doppietta Prema con Beganovic e Aron

La stagione 2022 del Formula Regional European Championship by Alpine si apre con una doppietta di Prema a Monza. Dino Beganovic conquista la vittoria in Gara 1, mentre Paul Aron si appropria del successo in Gara 2.

Il resoconto di Gara 1

La pioggia ha avuto un grosso ruolo prima del via di Gara 1, rendendo di fatto la prima corsa della stagione totalmente bagnata. Al via, il poleman Beganovic ha mantenuto il comando, mentre dietro Gabriele Minì (ART Grand Prix) e Michael Belov (MP Motorsport) hanno passato Lorenzo Fluxá (R-ace GP).

Però, la gara è stata subito interrotta da una Safety Car per l’incidente tra Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix) e Eduardo Barrichello (Arden). Al restart, Minì ha colpito Beganovic, con lo svedese che ha tratto in inganno l’italiano aspettando a lungo prima di ripartire. Minì è stato costretto a sostituire l’ala anteriore, mentre Beganovic è rimasto al comando.

Beganovic si è poi involato verso la vittoria, resistendo agli attacchi di Belov, secondo. Fluxa ha colto il terzo posto, davanti a Hadrien David (R-ace GP), Kas Haverkort (Van Amersfoort Racing), Gabriel Bortoleto (R-ace GP) e Mari Boya (ART Grand Prix). Sebastian Montoya (Prema) è il migliore dei rookie, ottavo, con Sami Meguetounif (MP Motorsport) nono e Maceo Capietto (Monolite) decimo.

Nel post-gara, diverse penalità hanno cambiato la classifica. Capietto e Joshua Dürksen (Arden) si sono beccati rispettivamente 2” e 4” di penalità, così Leonardo Fornaroli (Trident) si è preso la decima posizione.

I risultati finali di Gara 1

Il resoconto di Gara 2

Prestazione perfetta da parte di Aron alla domenica, con una pole position e una vittoria in Gara 2. Lo junior di Mercedes-AMG ha dominato la prova, dopo un difficile avvio al sabato, e ha preceduto sul traguardo Beganovic, che a sua volta ha battuto Minì.

Bello il duello anche tra Haverkort e Belov, ma è l’olandese a imporsi davanti al russo: i due hanno concluso rispettivamente al quarto e al quinto posto. Boya ha terminato in sesta posizione, con David “solo” settimo.

Ancora una volta, Montoya è il migliore tra gli esordienti, di nuovo ottavo. La sfida tra Bortoleto e Fluxa ha fatto sprofondare lo spagnolo 23°, con il brasiliano invece nono sul traguardo. Capietto si prende una piccola rivincita concludendo decimo.

I risultati finali di Gara 2

