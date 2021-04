Formula Regional by Alpine | Imola, Qualifiche 1: Saucy firma la prima pole position

Debutta al fianco della Formula 1 la stagione 2021 del Formula Regional European Championship by Alpine. Sul circuito di Imola, Gregoire Saucy firma la prima pole position dell’anno con ART Grand Prix, imponendosi nettamente davanti ad Hadrien David con R-ace GP.

Il reporto delle qualifiche: Saucy ottiene la prima pole della carriera

Saucy è stato sempre tra i più veloci durante le prove libere di ieri ma, solo oggi, riesce a svettare davanti a tutti in classifica. Il pilota svizzero, uno dei più esperti della serie essendo al suo secondo anno completo e con qualche gara nel 2019, firma così la sua prima partenza dal palo in carriera e lo fa nella fase finale della sessione. Ad aiutare il portacolori di ART Grand Prix è anche una bandiera rossa, scattata a due minuti e mezzo dal termine per un testacoda di Jasin Ferati (Monolite Racing), che costringe i suoi avversari a un giro lanciato frettoloso quando lui aveva già firmato il tempo di 1’38”139. Bravo invece David, migliorato proprio all’ultimo con la monoposto di R-ace GP e 2° con un +0”189 da Saucy. Paul Aron ottiene il 3° posto con la vettura di Prema, seguito un po’ più da distante dal compagno di squadra David Vidales. Ottima prova anche per Zane Maloney (R-ace GP), 5° e miglior esordiente di giornata, casualmente davanti proprio al campione rookie in carica Alex Quinn (Arden).

Minì primo degli italiani, assenti ten Brinke e Colapinto

Dino Beganovic è il primo nella classifica dei piloti provenienti dalla scorsa stagione dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth: 7° con Prema, seguito da Isack Hadjar (R-ace GP), dall campione italiano della Formula 4 Gabriele Minì (ART Grand Prix, che era risultato il più veloce nelle FP2) e da Mari Boya (Van Amersfoort Racing). Solamente 11° William Alatalo con Arden, buon 12° posto invece per Kas Haverkort (campione della F4 spagnola) con MP Motorsport. Indietro gli altri italiani: Andrea Rosso (FA Racing) 18°, Emidio Pesce (DR Formula) 21°, Pietro Delli Guanti (Monolite Racing) 23°, Francesco Pizzi (Van Amersfoort Racing) 24°, Nicola Marinangeli (Arden) 28°. Assenti Thomas ten Brinke e Franco Colapinto: il primo è risultato positivo al COVID-19, mentre il secondo è bloccato a Barcellona per l’European Le Mans Series.

Formula Regional European Championship by Alpine certified by FIA 2021 – Imola: risultati qualifiche 1 (in arrivo)

Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine