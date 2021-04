Formula Regional by Alpine | Imola, Gara 2: primo sigillo in carriera per Saucy

Arriva anche la prima vittoria in carriera per Grégoire Saucy. Il pilota svizzero transita per primo sul traguardo di Gara 2 del Formula Regional European Championship by Alpine ad Imola e passa in testa al campionato. Paul Aron e Zane Maloney salgono invece sul podio.

Il report della gara 2: Saucy immarcabile dalla pole

Dopo aver visto ieri in Gara 1 tanti momenti sotto bandiera gialla, anche la seconda manche del weekend di Imola non ha scherzato. In tutto ciò, Saucy ottiene finalmente il primo posto con una monoposto, al terzo anno di permanenza nella Formula Regional (prima della fusione, nella Formula Renault Eurocup), e lo fa mantenendo la testa dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Aron, giunto 2° con Prema, conclude con oltre un secondo di ritardo dal portacolori di ART Grand Prix, guardando piuttosto a mantenere la propria posizione. Maloney contiene invece il compagno di squadra Hadrien David, con i due di R-ace GP rispettivamente 3° e 4° e con tre decimi di secondo di distanza. Ottima risalita invece per William Alatalo, 5° con Arden, ma c’è da sottolineare la crescita di Gabriele Minì, miglior rookie di giornata con il 6° posto finale con la monoposto di ART Grand Prix.

Vidales solo 7° (ma con il giro veloce)

Saucy sale in cima alla classifica perché David Vidales, vincitore ieri di Gara 1, non è andato oltre il 7° posto. Lo spagnolo di Prema scende lentamente indietro durante la corsa ma, comunque, segna il giro più veloce all’ultimo passaggio. La top-10 viene completata da Mari Boya (Van Amersfoort Racing), Oliver Goethe (MP Motorsport) e Elias Seppänen (KIC Motorsport). Fuori dai giochi Alex Quinn (Arden) dopo un buon inizio, entrato in contatto con Dino Beganovic alla Piratella; lo svedese è riuscito invece a riportare la sua Prema ai box per concludere poi 20°.

Formula Regional European Championship by Alpine certified by FIA 2021 – Imola: risultati gara 2

Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine