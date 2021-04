Formula Regional by Alpine | Imola, Gara 1: Vidales perfetto dalla pole con Prema

Una prestazione pressoché perfetta per David Vidales nella prima gara del Formula Regional European Championship by Alpine ad Imola. Il pilota spagnolo di Prema, partito dalla pole position, guida la corsa fino alla bandiera a scacchi davanti ad Alex Quinn e ad Hadrien David.

Il report della gara 1: Vidales non sbaglia

Una corsa caotica quella che si è vista oggi in Gara 1, con la griglia di partenza stilata in base ai risultati delle seconde qualifiche. Vidales parte bene dalla prima fila, mentre Quinn e David riescono a sopravanzare l’altra Prema di Paul Aron al 2° posto. La bandiera gialla interviene subito, al 2° giro, per permettere il recupero della Arden di Nicola Marinangeli finita nella ghiaia della Tamburello, oltre alla DR Formula di Brad Benavides in testacoda alle Acque Minerali. Terminato il primo momento dietro Safety Car, arriva un’altra neutralizzazione per l’impatto con le barriere della JD Motorsport di Tommy Smith in uscita alla Tosa. Ritornata la verde, Vidales ben controlla alla ripartenza mentre Aron si guarda dietro nei confronti di Gregoire Saucy. Dietro, Kas Haverkort (MP Motorsport) lotta con Andrea Rosso ma viene spedito fuori da Patrik Pasma (KIC Motorsport) e la terza SC sancisce, di fatto, il termine delle ostilità.

Peccato per Pesce, ritiro anche per Maloney

Vidales ottiene così una vittoria importante, con un ottimo Quinn 2° con Arden e David 3° con R-ace GP. Aron conclude 4°, segue Saucy con ART Grand Prix (ma in pole domani per Gara 2), William Alatalo (Arden), Isack Hadjar (R-ace GP), Dino Beganovic (Prema), Gabriel Bortoleto (FA Racing) e Mari Boya (Van Amersfoort Racing). Solamente 11° Gabriele Minì (ART Grand Prix), con Rosso (FA Racing) subito alle sue spalle. Sostanziosa performance di Pietro Delli Guanti, 16° con Monolite Racing, mentre Emidio Pesce è costretto al ritiro con DR Formula. Subito KO Zake Maloney con R-ace GP per un problema tecnico.

Formula Regional European Championship by Alpine certified by FIA 2021 – Imola: risultati gara 1



Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine