Formula Regional by Alpine | Imola 2021: anteprima e orari del weekend

Scatta il rinnovato Formula Regional European Championship by Alpine questo weekend. La fusione tra la Formula Renault Eurocup e il FREC ci porta al primo appuntamento 2021 a Imola, come contorno del Gran Premio di Formula 1. Chi sarà l’erede di Gianluca Petecof e di Victor Martins?

Formula Regional by Alpine, Imola 2021: programma ed orari

Venerdì 16 aprile

09.30 – Prove libere 1 (50 minuti)

12.30 – Prove libere 2 (50 minuti)

Sabato 17 aprile

09.55 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.00 – Qualifiche 2 (20 minuti)

17.20 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 18 aprile

12.15 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie e anche sul suo canale YouTube.

Formula Regional by Alpine, Imola 2021: anteprima del weekend

Uno schieramento record di 31 monoposto per il primo round del campionato europeo, che ha svolto nelle scorse settimane dei test a Imola, Barcellona e a Le Castellet. Sono tantissimi i confermati dalle due serie dello scorso anno ma altrettanti sono i piloti provenienti dalla Formula 4 (soprattutto quella italiana). Prema si pone come una delle favorite con un trio niente male: Paul Aron e David Vidales hanno le carte giuste per lottare per il titolo, mentre Dino Beganovic ha ben impressionato nella F4 tricolore. Occhio però ad ART Grand Prix perché potrà contare sul campione italiano Gabriele Minì, su Thomas ten Brinke e su Grégoire Saucy. Quattro sono le auto di R-ace GP per Isack, Hadrien David, Léna Bühler E Zane Maloney ma il tutto sembra essere sotto i livelli del 2020. Arden Motorsport punterà su Alex Quinn (occhio anche a lui), su William Alatalo (una pole con JD nel 2020) e su Nicola Marinangeli. MP Motorsport schiererà due piloti davvero interessanti come Franco Colapinto (altro pilota chiamato per il titolo) e Kas Haverkort (dominatore della F4 spagnola) più Oliver Goethe.

Spazio anche ai team italiani come JD Motorsport (avrà Eduardo Barrichello e Tommy Smith) sempre pronta a sorprendere e la rafforzata Monolite Racing (con Pietro Delli Guanti e Jasin Ferati). Van Amersfoort Racing promuove Francesco Pizzi dalla F4 italiana e aggiunge anche Lorenzo FLuxa e Mari Boya, mentre Andrea Rosso sarà al via con FA Racing assieme ad Alexandre Bardinon. Anche KIC Motorsport sarà presente con Patrik Pasma, Elias Seppänen e Nico Göhler, poi troveremo anche G4 Racing (con Axel Gnos e Belén Gacia) e DR Formula RP Motorsport (con Emidio Pesce, Brad Benavides e Gabriel Bortoleto)

Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine