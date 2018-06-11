Formula Regional by Alpine | Calendario 2021 da 10 appuntamenti inclusa Monaco, 13 team al via
Ecco le novitÃ del 2021
Il nuovo Formula Regional European Championship by Alpine â€“ certified by FIA ha ormai definito quasi tutto per la stagione 2021. Sono ben 10 gli appuntamenti che compongono il calendario, con 13 team pronti a darsi battaglia per il titolo.
Tutte le squadre al via della stagione 2021
Partiamo innanzitutto dalle squadre che troveremo il prossimo anno: ben 16 hanno fatto richiesta per essere presenti, ma solo 13 sono state pre-selezionate. Ovviamente tra queste figurano tutte quelle dellâ€™ormai vecchia Formula Renault Eurocup (Arden Motorsport, ART Grand Prix, Bhaitech, FA Racing, JD Motorsport, MP Motorsport, M2 Competition e R-ace GP) e quelle piÃ¹ attive del Formula Regional European Championship (KIC Motorsport, Monolite unitosi a AS Motorsport, Prema e anche DR Formula). Ogni team potrÃ allestire un massimo di tre vetture (piÃ¹ una quarta se sarÃ riservata a una donna), con un potenziale minimo di 36 vetture sullo schieramento di partenza. Al momento ci sono giÃ movimenti di mercato importanti (con diverse sorprese) che non si possono svelare per ora, ma Ã¨ stato annunciato poco fa lâ€™arrivo di David Vidales in Prema.
Round a Monaco e Barcellona al fianco della Formula 1
Il calendario Ã¨ composto da un numero record di 10 appuntamenti, che affiancheranno la Formula 1 in due occasioni (incredibilmente a Monaco e anche a Barcellona) e anche il GT World Challenge Europe in altrettanti. Ben 12 sono i giorni di test ufficiali per prepararsi al 2021, metÃ di questi a inizio dellâ€™anno. Il format del weekend vedrÃ 50 minuti di prove libere al venerdÃ¬, le Qualifiche 1 e Gara 1 al sabato e la Q2 e Gara 2 alla domenica. Le sessioni di qualifica durano 20 minuti ciascuno, mentre le corse sono da 30â€™ + 1 giro.
|Date
|Event
|Week
|Circuit
|Meetings
|25-26 March
|Collective Tests
|11
|Barcelona (SPA)
|–
|30-31 March
|Collective Tests
|12
|Paul Ricard (FRA)
|–
|7-8 April
|Collective Tests
|14
|Imola (ITA)
|–
|23-25 April
|1Â° Appointment + CT
|16
|SPA Francorshamps (BEL)
|12H Spa-Creventic
|7-9 May
|2Â° Appointment
|18
|Barcelona (SPA)*
|Formula 1
|20-23 May
|3Â° Appointment
|20
|Monaco (MC)
|Formula 1
|28-30 May
|4Â° Appointment
|21
|Paul Ricard (FRA)
|SRO – GT World
|18-20 June
|5Â° Appointment + CT
|24
|Zandvoort (NED)
|SRO – GT World
|23-25 July
|6Â° Appointment
|29
|Imola (ITA)
|ACI Sport Weekend
|6-8 August
|7Â° Appointment + CT
|31
|NÃ¼rburgring (GER)
|ADAC GT Masters
|10-12 September
|8Â° Appointment + CT
|36
|Red Bull Ring (AUT)
|GT Open
|8-10 October
|9Â° Appointment + CT
|40
|Mugello (ITA)
|ACI Sport Weekend
|29-31 October
|10Â° Appointment + CT
|43
|Monza (ITA)
|ACI Sport Weekend
* Subject to contract
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