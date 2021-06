Formula Regional by Alpine | Calendario 2021 da 10 appuntamenti inclusa Monaco, 13 team al via

Il nuovo Formula Regional European Championship by Alpine – certified by FIA ha ormai definito quasi tutto per la stagione 2021. Sono ben 10 gli appuntamenti che compongono il calendario, con 13 team pronti a darsi battaglia per il titolo.

Tutte le squadre al via della stagione 2021

Partiamo innanzitutto dalle squadre che troveremo il prossimo anno: ben 16 hanno fatto richiesta per essere presenti, ma solo 13 sono state pre-selezionate. Ovviamente tra queste figurano tutte quelle dell’ormai vecchia Formula Renault Eurocup (Arden Motorsport, ART Grand Prix, Bhaitech, FA Racing, JD Motorsport, MP Motorsport, M2 Competition e R-ace GP) e quelle più attive del Formula Regional European Championship (KIC Motorsport, Monolite unitosi a AS Motorsport, Prema e anche DR Formula). Ogni team potrà allestire un massimo di tre vetture (più una quarta se sarà riservata a una donna), con un potenziale minimo di 36 vetture sullo schieramento di partenza. Al momento ci sono già movimenti di mercato importanti (con diverse sorprese) che non si possono svelare per ora, ma è stato annunciato poco fa l’arrivo di David Vidales in Prema.

Round a Monaco e Barcellona al fianco della Formula 1

Il calendario è composto da un numero record di 10 appuntamenti, che affiancheranno la Formula 1 in due occasioni (incredibilmente a Monaco e anche a Barcellona) e anche il GT World Challenge Europe in altrettanti. Ben 12 sono i giorni di test ufficiali per prepararsi al 2021, metà di questi a inizio dell’anno. Il format del weekend vedrà 50 minuti di prove libere al venerdì, le Qualifiche 1 e Gara 1 al sabato e la Q2 e Gara 2 alla domenica. Le sessioni di qualifica durano 20 minuti ciascuno, mentre le corse sono da 30’ + 1 giro.

Date Event Week Circuit Meetings 25-26 March Collective Tests 11 Barcelona (SPA) – 30-31 March Collective Tests 12 Paul Ricard (FRA) – 7-8 April Collective Tests 14 Imola (ITA) – 23-25 April 1° Appointment + CT 16 SPA Francorshamps (BEL) 12H Spa-Creventic 7-9 May 2° Appointment 18 Barcelona (SPA)* Formula 1 20-23 May 3° Appointment 20 Monaco (MC) Formula 1 28-30 May 4° Appointment 21 Paul Ricard (FRA) SRO – GT World 18-20 June 5° Appointment + CT 24 Zandvoort (NED) SRO – GT World 23-25 July 6° Appointment 29 Imola (ITA) ACI Sport Weekend 6-8 August 7° Appointment + CT 31 Nürburgring (GER) ADAC GT Masters 10-12 September 8° Appointment + CT 36 Red Bull Ring (AUT) GT Open 8-10 October 9° Appointment + CT 40 Mugello (ITA) ACI Sport Weekend 29-31 October 10° Appointment + CT 43 Monza (ITA) ACI Sport Weekend

* Subject to contract

