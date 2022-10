Formula Regional by Alpine | Barcellona, Gare: vincono Aron e Bortoleto, Prema campione team

Paul Aron (Prema Racing) e Gabriele Bortoleto (R-ace GP) sono i protagonisti assoluti del penultimo appuntamento stagionale del Formula Regional European Championship by Alpine a Barcellona. I due si spartiscono le vittorie del weekend, mentre Prema Racing è già matematicamente campione tra i team.

Il resoconto di Gara 1

Dopo aver ottenuto la sesta pole position nelle qualifiche di sabato mattina, Aron ha preso il via davanti a tutti in Gara 1. L’estone è stato costretto a contenere uno scatenato Hadrien David (R-ace GP) e ha concluso primo con un vantaggio di soli 147 millesimi sul francese.

Primo podio assoluto per Dilano Van’t Hoff (MP Motorsport) nella categoria, terzo davanti a Kas Haverkort (Van Amersfoort Racing). Ottimo recupero di Gabriele Minì (ART Grand Prix) dall’11° posto al quinto. L’italiano ha preceduto sul traguardo Eduardo Barrichello (Arden), Bortoleto, Joshua Dufek (VAR), Leonardo Fornaroli (Trident) e Joshua Dürksen (Arden).

Deludente prestazione di Dino Beganovic, incapace di andare oltre l’11a posizione. Lo svedese ha comunque mantenuto un buon vantaggio sugli inseguitori Minì, Aron e David al termine della giornata.

I risultati finali di Gara 1

Il resoconto di Gara 2

Bella prova da parte di Bortoleto alla domenica, sia in qualifica sia in Gara 2. Il brasiliano ha praticamente dominato la prova, rispondendo perfettamente all’attacco di David nelle ultime tornate. I due di R-ace GP regalano così una doppietta alla squadra francese, mentre Pierre-Louis Chovet ha ottenuto il podio per RPM, sebbene il francese non è eleggibile per i punti validi per la classifica.

Aron ha terminato quarto, davanti a Haverkort, Durksen, Minì, Fornaroli, Lorenzo Fluxa (R-ace GP) e Beganovic. Prema Racing ha festeggiato con un round d’anticipo il titolo, mentre Beganovic – nonostante l’ampio vantaggio in campionato – dovrà attendere la tappa del Mugello.

I risultati finali di Gara 2

