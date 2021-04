Formula E | Valencia, Qualifiche 1: secondo sigillo di Vandoorne, vola la Mercedes [AGGIORNAMENTO]

E sono tre pole position su cinque gare per Mercedes. Il team tedesco è ancora una volta davanti a tutti in questa stagione di Formula E, con Stoffel Vandoorne che si è guadagnato la Super Pole oggi a Valencia. Insegue al 2° posto Antonio Felix da Costa con DS Techeetah, davanti a Nyck de Vries.

Il report delle qualifiche: Vandoorne ancora in pole position

Non sono stati troppo penalizzanti i gruppi di qualificazione sulla pista permanente di Valencia, vera novità del calendario avendo visto fino ad ora solamente circuiti cittadini. Vandoorne e de Vries, entrambi inseriti proprio nel primo turno, sono passati indenni nella Super Pole e hanno potuto battagliare per il primo posto sulla griglia di partenza. Vandoorne, sceso per penultimo in pista, ha registrato il miglior tempo di 1‘26”494, battendo così il campione in carica da Costa di soli 28 centesimi di secondo. De Vries, con la seconda Mercedes, è 3° ma dovrà scontare 5 posizioni di penalità per l’incidente nel finale di Gara 2 a Roma. Maximilian Günther potrà (probabilmente) dire la sua domani con il 4° posto di oggi su BMW, mentre al 5° e al 6° posto troviamo Alexander Lynn e Sébastien Buemi; tutti e tre guadagnano un +1 sulla griglia di partenza.

Jaguar nel fondo, indietro anche Vergne

André Lotterer sfiora per poco l’accesso con la Porsche nella Super Pole ma è già soddisfatto di poter essere virtualmente nella zona punti. Norman Nato centra la top-10 con Venturi, 8° davanti a Oliver Rowland (Nissan e.dams) e Pascal Wehrlein (Porsche). Nick Cassidy è 11° con Virgin, seguono Alexander Sims (Mahindra) e Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Non è andato troppo bene invece Edoardo Mortara (Venturi), 17°, così come non è stata felicissima la qualifica delle Jaguar, in vetta in entrambe le classifiche di campionato (piloti e team): Mitch Evans è 18°, Sam Bird addirittura 21°. Ancora in difficoltà Lucas di Grassi con Audi, 22°.

ABB Formula E World Championship – Valencia ePrix 2021: risultati qualifiche 1

AGGIORNAMENTO: è stata cancellata la pole position di Stoffel Vandoorne. Mercedes non ha segnalato correttamente le gomme utilizzate dal pilota belga in qualifica.