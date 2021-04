Formula E | Valencia, Gara 2: Dennis non sbaglia, prima vittoria per il rookie di BMW

Se nelle qualifiche era stato anche aiutato dalla fortuna, Jake Dennis non ha sbagliato nulla nella seconda gara della Formula E a Valencia. Il pilota del BMW i Andretti Motorsport ottiene la prima vittoria in carriera, tenendo ben salda la testa della corsa dall’inizio alla fine.

Il report della gara: Dennis perfetto davanti

Nervi saldi per il rookie Dennis, a secco di punti nelle prime cinque gare e tra i piloti più in difficoltà nel campionato. Una vittoria importante per dare una svolta al suo cammino stagionale, oltre a provare che la pole position non è arrivata solamente per puro caso. Anche André Lotterer è finalmente protagonista in positivo: dopo tante opportunità buttate al vento – e peccando anche di aggressività – termina la maledizione dello “0” sulla tabella di marcia con un bel 2° posto, davanti ad Alex Lynn che regala un altro podio alla Mahindra in questo 2021 nonostante una tamponata di Norman Nato con Venturi. Bene anche Oliver Rowland, 4° con Nissan e.dams, seguito proprio da Nato. René Rast è 6° con Audi, poi troviamo Jean-Eric Vergne con DS Techeetah, Oliver Turvey con NIO, Edoardo Mortara con Venturi e Lucas di Grassi con Audi; il brasiliano ha rimontato dal fondo.

Mercedes (quasi) KO, de Vries rimane in vetta

Delusione invece per i big della classifica: Stoffel Vandoorne centra Sébastien Buemi e rovina la sospensione anteriore destra della Mercedes. Da sottolineare che lo svizzero di Nissan e.dams era stato colpito anche ieri ma, in quel caso, da Porsche. Solo 16° Nyck de Vries, vincitore ieri con l’altra Mercedes e comunque in testa alla generale. Fuori dalla zona punti anche le Jaguar – Sam Bird 14°, Mitch Evans 15° – e Robin Frijns, 19° con Virgin.

Le dichiarazioni di Dennis

Dennis a fine gara ha detto: «Onestamente sono al settimo cielo. Non pensavo che avrebbe funzionato. Abbiamo dominato la gara dall’inizio alla fine ma non era la strategia. Sinceramente siamo andati lì sperando che Alex (Lynn) ci avrebbe sorpassato è diventato subito abbastanza evidente che non voleva. Eppure siamo riusciti a condurre ogni giro, e ciò dimostra dimostra quanto siamo efficienti e che questa macchina è davvero eccellente in gara. Abbiamo tirato fuori un risultato straordinario, ovviamente la mia prima pole la mia prima vittoria è un’emozione incredibile».

ABB Formula E World Championship – Valencia ePrix 2021: risultati gara 2

